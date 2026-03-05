Bizkaia reconoce el trabajo por la Igualdad de Begoña Sagasti, las asociaciones Loraldi y Atxurkulu, y el proyecto VIVA

Gala de entrega de los Premios Zirgari 2026 en la Sala BBK - DIP. BIZKAIA

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha reconocido este jueves el trabajo por la Igualdad de mujeres y hombres realizado por la histórica feminista Begoña Sagasti (honorífico), las asociaciones Loraldi Elkartea y Atxurkulu Emakumeen Elkartea (entidad ex aequo) y ¡VIVA! Red Feminisa de Arte y Pensamiento Contemporáneo (proyecto).

La gala de entrega de los Premios Zirgari 2026, como cada año celebrada en la Sala BBK y en fechas cercanas al 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres), ha reunido esta tarde a más de 400 personas.

El evento, conducido por la periodista Ana Urrutia, ha contado con la intervención de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la teniente de diputada general y diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y la directora de la Obra Social BBK, Nora Sarasola.

La gala ha contado con la actuación de la cantante Valentina Parra y del cuerpo de baile de Biarte Dantza Eskola, así como la recreación en vídeos generados por inteligencia artificial de algunos discursos del feminismo histórico. Además, se ha entregado a cada asistente una vela artesanal con un aroma creado especialmente para la ocasión.

En su intervención, la diputada general ha asegurado que "hoy reconocemos formas de hacer: personales y, sobre todo, colectivas". "Hoy reconocemos vuestro esfuerzo para crear red, para acompañar, para reclamar y generar oportunidades para vosotras y para las que hemos venido después. Reconocemos que avanzar en igualdad tiene mucho que ver con sostenernos mutuamente. En el fondo, premiamos a quienes como vosotras, sin necesidad de grandes discursos y casi siempre lejos del foco, nos habéis convertido en una sociedad mejor", ha agregado.

Por su parte, Laespada se ha referido al machismo y ha indicado que "no se trata de señalar culpables", pero sí de pedir "responsabilidad" a los hombres. "Porque cada hombre que alza la voz, que corrige, que educa, que planta cara al desprecio, está cerrando el paso a la barbarie, está contribuyendo al fin de la violencia. La igualdad no se conquista solo con leyes, sino con lealtades. Hombres leales a la justicia y a la libertad de las mujeres. Os necesitamos", ha añadido.

La responsable de la Obra Social BBK, Nora Sarasola, ha destacado que "hoy reconocemos la dedicación y la fuerza transformadora de tantas mujeres que, con su trabajo diario, han construido comunidades más igualitarias, han generado pensamiento y han abierto nuevos caminos. Vuestro esfuerzo ha dejado huella en Bizkaia, y vuestro ejemplo es un legado del que todas y todos aprendemos".

PREMIADAS

Begoña Sagasti Barrio, premio honorífico Zirgari a la Igualdad, ha sido una presencia constante en el movimiento feminista en Euskadi desde los años setenta. Su militancia comenzó en la Asamblea de Mujeres de Bizkaia y, desde entonces, su labor ha estado ligada a una tarea esencial y muchas veces invisible: documentar y preservar la memoria colectiva del feminismo.

Su experiencia profesional en el ámbito del periodismo y la comunicación fueron determinantes en su apuesta por la creación del Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz, del que es cofundadora. A lo largo de más de cuatro décadas ha tejido redes, articulado apoyos institucionales y sostenido un trabajo colectivo imprescindible.

En cuanto a las entidades, Loraldi Elkartea nació en 1990, en Orduña, donde ha ido tejiendo una red de encuentro y empoderamiento. Son ochenta mujeres que han hecho de la cultura una herramienta de igualdad a través de talleres, lectura, arte y espacios de apoyo mutuo, combatiendo la soledad y fortaleciendo la comunidad.

Su labor ha recuperado la memoria de mujeres pioneras, devolviendo sus historias al espacio público. Además, cada 8 de marzo convierten la igualdad en reflexión compartida. Y su compromiso solidario vincula la acción feminista con el bienestar y la justicia social.

Por su parte, la otra entidad premiada, Atxurkulu Emakumeen Elkartea, se creó a finales de los años 90, donde ha demostrado que, incluso en un municipio pequeño, el asociacionismo de mujeres puede convertirse en referencia comunitaria. Treinta y dos mujeres, durante más de veinticinco años han pasado de participar a liderar, organizando actividades culturales, fiestas populares, voluntariado y espacios de encuentro.

Por último, en la categoría de proyecto se ha galardonado a ¡VIVA! Red feminista de arte y pensamiento contemporáneo. Esta asociación impulsada por Lourdes Méndez y Xabier Arakistain se constituyó en 2018 en Bilbao, para analizar y cuestionar las desigualdades dentro del arte desde el pensamiento feminista.

Con esta premisa, desarrolla un proyecto que se articula en dos acciones fundamentales: La primera es la constitución de una red de investigación y registro digital para hacer más visible el papel de las mujeres en la creación artística y cultural. Y la segunda acción se centra en la difusión del conocimiento feminista como herramienta para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres en el arte, la cultura y el pensamiento contemporáneo.