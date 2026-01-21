Bizkaia, reconocida como el Destino más Responsable, y Sostenible en Fitur

Bizkaia recoge el reconocimiento como el Destino más Responsable, y Sostenible en Fitur - DIP. BIZKAIA

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha sido distinguida este miércoles con el Premio al Destino más Responsable y Sostenible en la 46ª edición de Fitur, dentro de los Premios de Turismo Responsable y Sostenible impulsados por la Fundación Intermundial, en colaboración con FITUR y la OMT (organziación Mundial de Turismo).

Según ha informado la Diputación foral de Bizkaia, el galardón reconoce a los destinos que apuestan por modelos turísticos que no solo reducen impactos, sino que generan beneficios reales y duraderos para el territorio, el entorno natural y las comunidades locales.

La entrega del premio ha tenido lugar en el espacio Fiturtech, foro de referencia para la innovación y la sostenibilidad turística. Estos premios distinguen a los destinos y empresas que han destacado durante el último año por su compromiso con un turismo responsable, alineado con los objetivos globales de sostenibilidad y desarrollo equilibrado.

Bizkaia ha consolidado una estrategia turística basada en la sostenibilidad como eje transversal y en el turismo regenerativo como hoja de ruta, entendiendo el turismo como una palanca para mejorar el territorio, proteger el patrimonio natural y cultural y reforzar la cohesión social.

CORRESPONSABILIDAD

Esta estrategia se construye de manera colaborativa con el sector turístico, que participa activamente en la definición y aplicación de las políticas públicas. Empresas, comarcas, asociaciones y agentes del sector forman parte de un modelo que apuesta por la corresponsabilidad, la innovación y la calidad, avanzando hacia una oferta turística más consciente, competitiva y alineada con los valores del territorio.

Uno de los pilares del modelo reconocido en Fitur es la apuesta decidida por la descentralización turística. Bizkaia trabaja para distribuir los flujos de visitantes de forma equilibrada, poniendo en valor comarcas, entornos rurales y costeros.

La estrategia sostenible y regenerativa impulsa experiencias ligadas a la naturaleza, la gastronomía, el enoturismo, el patrimonio y la cultura local en todo el territorio, favoreciendo un turismo más pausado, respetuoso y conectado con la identidad de cada comarca. Este enfoque contribuye a dinamizar la economía local, generar empleo y reforzar el arraigo social, evitando concentraciones excesivas y mejorando la convivencia con la ciudadanía.

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Sonia Pérez Ezquerra, ha destacado que "este premio reconoce una estrategia construida junto al sector turístico, basada en la sostenibilidad y en el turismo regenerativo como herramienta para cuidar el territorio y generar oportunidades en todas las comarcas de Bizkaia".

RESPETAR EL ENTORNO

Además, Pérez Ezquerra ha subrayado el objetivo "claro" de lograr un turismo que aporte valor, que respete el entorno y que ayude a mostrar que Bizkaia es "diversa, plural y mucho más que su capital, con experiencias auténticas repartidas por todo el territorio".

El galardón otorgado en Fitur refuerza el posicionamiento de Bizkaia como un destino alineado con las directrices de la OMT y con las nuevas tendencias internacionales que sitúan la sostenibilidad, la regeneración y la gobernanza compartida en el centro de las políticas turísticas.

La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, consolida así su apuesta por un turismo "responsable, descentralizado y regenerativo, que mejora la calidad de vida de la ciudadanía y proyecta a Bizkaia como un referente europeo en turismo sostenible", ha indicado.