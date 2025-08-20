Bloody Mary Discos inicia su 35 aniversario con dos conciertos de Frankie and The Witch Fingers en Hondarribia y Bilbao

La banda estadounidense de psych-punk actúa este jueves en la guipuzcoana sala Psylocibenea y el viernes en el Kafe Antzokia bilbaíno

BILBAO/SAN SEBASTIÁN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tienda de discos y promotora Bloody Mary de Irun (Gipuzkoa) inicia los actos de celebración por el 35 aniversario de su apertura con dos conciertos a cargo de la banda estadounidense Frankie and The Witch Fingers, previstos este jueves en Hondarribia y el viernes en Bilbao.

Según ha informado en un comunicado la tienda, regentada por Juancar García, quien, además de disquero, es un activo promotor de conciertos, entre ellos, del Festival Andoaingo Rock Jaialdia, Bloody Mary abre con estos dos shows la agenda de eventos organizados con motivo del inicio de su andadura, que tuvo lugar el 29 de octubre de 1990.

Tal y como ha explicado el propio García, "este 2025, queremos hacer algo especial y celebrar juntos tres décadas dedicadas a los discos, los conciertos y la pasión que nos une: la música".

Así tras estos dos conciertos a cargo de este quinteto que practica un cruce entre el protopunk y la new wave, y que ha publicado este año su octavo disco, "Trash Classic" (Greenway Records eta The Reverberation Appreciation Society), Bloody Mary llevará a cabo el festival musical Bolo-Bolo weekend, los días 3 y 4 de octubre en el centro cultural Intxaurrondo de San Sebastián.

En dicho festival, están previstas las actuaciones de Adiós Amores, Aiko el grupo, Dame Area, Grande Amore, Honeyglaze, Airu, Indabe, Kotoi, Lukiek, Mikosis, Silitia y Zeba y el evento contará con oferta gastronómica, bebidas y "otras sorpresas".

Frankie and The Witch Fingers fusionan en sus enérgicos directos un sonido que ha sido definido como psych-punk y en el que pueden rastrearse influencias de The Stooges. En la propia web de Bloody Mary es definido como "una fusión de veneno proto-punk, new wave fracturado y grime industrial rebosante de sintetizadores nervudos, melodías angulares y grooves que se retuercen".

El primero de los conciertos tendrá lugar este jueves 21 en la sala Psilocybenea de Hondarribia, con los navarros Hiuzz como teloneros, en un concierto que dará comienzo a las 20.00 horas.

La cita en Bilbao será el viernes 22 a las 23.00 horas en el Kafe Antzokia, dentro de la programación de la sala bilbaína organizada con motivo de la Aste Nagusia. El precio de las entradas para ambas citas es de 22 euros.

Fundados en Bloomington, Indiana, en 2013, y afincados en Los Angeles, el grupo está liderado por el guitarrista Dylan Sizemore, único supervivientes de la formación inicial y publicaron en junio el mencionado "Trash Classic", que hace su octavo disco de estudio.