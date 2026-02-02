El BOE publica este lunes la declaración de Hernani, Lezo y Tolosa como zonas tensionadas

Zona del Puente Nuevo de Tolosa - IREKIA

VITORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la declaración de los municipios guipuzcoanos de Hernani, Lezo y Tolosa como zonas de mercado residencial tensionado.

Con la incorporación de estas tres localidades al catálogo de zonas tensionadas, anunciada la semana pasada por el Gobierno Vasco, Euskadi cuenta ya con 14 municipios englobados en esta figura jurídica, que permite limitar el precio de los alquileres en áreas en las que el acceso a la vivienda es especialmente complicado.

Las zonas tensionadas en Euskadi son Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Astigarraga, Usurbil, Vitoria-Gasteiz y Hernani, Lezo y Tolosa. La vigencia de este régimen es de tres años prorrogables.

Estos municipios, diez de los cuales se encuentran en Gipuzkoa, agrupan a más de la mitad de la población del País Vasco. El Departamento de Vivienda trabaja en la actualidad en la tramitación de las declaraciones de Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri como zonas tensionadas.