La bola negra', 'El ser querido' y 'Los domingos', candidatas a representar a España en los próximos Oscar

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite (i), y la actriz Miriam Garlo durante el anuncio de las películas españolas preseleccionadas para los Óscar, en la Academia del Cine, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 99, en la categoría de Mejor Película Internacional.

El próximo 16 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, según ha adelantado el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite.

La actriz Miriam Garlo, la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya en la pasada edición de los premios, ha sido la encargada de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

LOS JAVIS: "EN ESTADOS UNIDOS LES INTERESA NUESTRA HISTORIA"

Ambrossi y Calvo han celebrado la preselección desde Los Ángeles (Estados Unidos) de madrugada, donde están presentando la cinta. Así, Calvo ha compartido su sorpresa por la acogida que está teniendo 'La bola negra' en el país, porque pensaban que era un tema "muy español".

"Es alucinante como está gustando la película aquí. Algo que creíamos que era muy de nuestra cultura, muy de nuestra historia, algo muy español, aquí en Estados Unidos les emociona de una manera que a mí me sorprende y me emociona también. Lo entienden y les interesa, les interesa nuestra historia, nuestra cultura, Federico (García Lorca) les interesa muchísimo. Salen muy, muy tocados de los visionados y gente que admiramos muchísimo se nos está acercando. Es un momento increíble", ha añadido Calvo en una videollamada.

Por su parte, Ambrossi ha deseado que el camino hacia los Oscar sea "favorable" para su largometraje porque les "encantaría" representar a España.

"Ojalá que sea favorable para nosotros, porque a Javi y a mí nos encantaría representar a España con 'La bola negra', es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión", ha añadido. Ambrossi se ha acordado de Pedro Almodóvar y su cinta 'Amarga Navidad', que aunque no ha sido preseleccionado este año, es un "películón", a juicio del director.

"Estamos en ese momento para abrazar lo que toque y para llevar esta peli como bandera del país tan rico que tenemos", ha zanjado Ambrossi.

SOROGOYEN: "ESTOY MUY CONTENTO DE HABERME EQUIVOCADO CON LA TAQUILLA"

También el equipo del 'Ser querido' ha respondido ante la candidatura en una videollamada desde Barcelona y Sorogoyen ha precisado que ha sido "una alegría" que la noticia haya llegado en un momento "tan bonito".

"Una alegría más. A seguir sumando alegría, seguir trabajando (...) Esperamos que en Barcelona reaccionen igual de bien, pero vamos, estamos muy contentos sobre todo por la taquilla. La taquilla está siendo tan lamentablemente tan sorpresiva --porque estas cosas nunca sabes cuándo funciona--. Normalmente soy muy prudente, siempre pienso que no vamos a hacer taquilla y bueno, me he equivocado. Estoy muy contento de haberme equivocado", ha detallado el cineasta.

Por su parte, la guionista Isabel Peña ha defendido con "orgullo" la actual generación de cineastas y ha celebrado que los tres equipos se lo han "ganado".

"Enfrentarse es un verbo que no me gusta, así que voy a decir que lo encaro con muchísimo orgullo de pertenecer a esta generación de cineastas. Estamos en un momento buenísimo. Somos gente que quizás se nos puede considerar jóvenes, pero todas las personas de todos estos equipos que has nombrado llevamos muchísimo tiempo currando. Nos lo hemos ganado", ha añadido para después felicitar a todos sus compañeros.

Las tres cintas candidatas a representar a España en Hollywood están producidas por Original Movistar Plus+ y en ese sentido María Rubín, responsable de cine español en la compañía, ha celebrado que el "talento" esté "trascendiendo fronteras".

"Desde Movistar estamos súper contentos de haber participado en las tres películas y de haber acompañado a este gran talento que tenemos en este país. Bueno, el talento en el cine español siempre ha existido y en este momento está trascendiendo fronteras, es súper bonito estar acompañándoos", ha dicho Rubín desde la Academia de Cine.

ALAUDA RUIZ DE AZÚA: "SON PELÍCULAS QUE NO RENUNCIAN A LO LOCAL"

"Son películas con propuestas muy distintas. Las tres tienen riesgos muy distintos. Ahora vemos el resultado y es estupendo pero cuando yo imagino esa toma de decisiones y esa toma de apuestas... Qué vértigo y qué bien que se hicieran. Son películas que no renuncian a lo local, al contrario. Se ubican en un realismo muy nuestro de distintas maneras, tanto histórico como más geográfico local. Y sin embargo consiguen llegar a sitios muy universales", ha valorado la directora.

La tercera cinta elegida ha sido 'Los domingos', la ganadora del Goya a la Mejor Película en la 40ª edición de los galardones, celebrada en febrero de este mismo año.

Por eso, Ruiz de Azúa ha dicho que parece que es un largometraje con una trayectoria "muy consolidada" pero ha recordado que hace menos de un año la cinta aún seguía en postproducción. Así, ha "agradecido" el "abrazo" de los compañeros que la han votado en su posible camino a los Oscar.

'Los domingos' se estrenará en los próximos meses en Estados Unidos y la respuesta esperan que sea buena tras haber visto en diferentes festivales internacionales que el tema religioso y de la familia "atraviesa" al público de diferentes culturas.

"Ya vimos que generaba una conversación entre personas de muchas culturas distintas. Primero porque lo religioso en sí está presente en todos los sitios --el dilema sobre lo religioso, sobre lo vocacional, sobre la tolerancia--. Y luego el hecho de que estuviera ubicado en la familia ya terminaba de ser una alianza que viajaba muy bien", ha terminado Ruiz de Azúa.