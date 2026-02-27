Bomberos de Bilbao realizaron 3.864 intervenciones en 2025, y atendieron más salvamentos e incendios que en 2024

Archivo - Bomberos de Bilbao en una actuación - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberas y Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao realizó 3.864 intervenciones en 2025, un 6,4% más que el año anterior. Entre las actuaciones llevadas a cabo, han incrementado los salvamentos (1.259 en total) y los incendios (832), según el balance de 2025 realizado por el Área de Seguridad del consistorio.

Los datos recogen 1.773 asistencias técnicas, 1.259 salvamentos y 832 incendios atendidos en 2025. Con respecto a 2024, la cifra total de actuaciones se ha incrementado en un 6,4%; mientras que, respecto a 2023 y 2022, los porcentajes aumentan en un 11,5% y 12,3%, respectivamente.

La concejala de Seguridad, Amaia Arregi, ha explicado que se "consolida una tendencia de incremento sostenido que refleja tanto el aumento de las demandas como la profesionalidad, preparación y compromiso del cuerpo". En ese sentido, todas esas actuaciones "evidencian un servicio público esencial, cercano y eficaz, al que el Ayuntamiento seguirá dotando de los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía", ha valorado.

El número de asistencias técnicas realizadas en 2025 -1.773- bajó un 6,6% con respecto al año precedente, en el que se registraron 1.900; por 1.749 en 2023 y 1.674 en 2022, respectivamente.

Acerca de la tipología, las asistencias fueron variadas, aunque sobresalen las relacionadas con la neutralización de animales, generalmente nidos de avispas o abejas: 514 actuaciones (un 29% del total).

Por detrás, en orden de frecuencia se sitúa la evaluación del riesgo en determinadas situaciones (454), el cerramiento de zanjas o arquetas (162), problemas eléctricos (112), el saneado de fachadas y/o tejados (109), problemas derivados del agua como escorrentías o balsas de agua (104), y la eliminación de elementos que entrañaban riesgo en la vía pública como árboles, ramas, andamiajes, socavones (103).

Los rescates crecieron con respecto al año anterior hasta en un 33,65%, ya que en 2024 se atendieron 942 emergencias de esta naturaleza, frente a las 1.259 del pasado 2025. La inmensa mayoría, hasta 1.115, se correspondieron con rescates de personas en viviendas. En accidente fueron 54 personas rescatadas, 19 en medio acuático (ría), 19 en montaña o medio natural, y 6 en accidente laboral, han detallado como principales.

335 INCENDIOS EN VIVIENDAS

De los 832 incendios registrados y atendidos por el Servicio de Bomberas y Bomberos de Bilbao en 2025, 395 se produjeron en vía pública, 335 fueron en viviendas, 44 en instalaciones eléctricas, 31 se catalogan como forestales, 15 se originaron en vehículos y 12 en otra tipología de edificio (garajes, pabellones industriales, etcétera). En 2024 fueron 788 incendios, 44 menos.

Entre los incendios en viviendas, han destacado el del mes de marzo, que supuso el fallecimiento de una mujer de 73 años en una vivienda en la calle Labayru. Además, otras 32 personas resultaron heridas de diferente consideración en siniestros de estas características.

PLANTILLA DE 211 PERSONAS

La Subárea de Operaciones del Servicio de Bomberas y Bomberos de Bilbao la componen un total de 211 personas, de las que la concejala Amaia Arregi ha subrayado "su entrega, excelencia profesional e implicación en su tarea de velar cada día por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía".

Cuenta con una treintena de vehículos (autobombas, autoescaleras, vehículos de salvamento y rescate, vehículos ligeros y vehículos de mando) y tres embarcaciones de salvamento y rescate acuático, y el pasado mes de noviembre se incorporaron al servicio dos nuevos vehículos, una autobomba pesada y una autobomba ligera, a las que el Ayuntamiento ha dedicado una inversión cercana al millón de euros.

Además, el servicio dispone de un robot monitor de agua de control remoto, un geófono, radar y cámara con pértiga para detección de víctimas sepultadas, dos ventiladores de gran caudal, cinco colchones de salvamento, un medidor de radiación, doce cámaras térmicas, dos estaciones de descontaminación y un equipo de comunicaciones subacuáticas.

Por otro lado, los bomberos han realizado diversos cursos presenciales a lo largo del año para incorporar nuevas técnicas y capacitaciones a sus rutinas de trabajo, como rescate subacuático, técnicas de seguridad e intervención en rescate y salvamento en estructuras colapsadas, incendios forestales, incendios estructurales y rescate en accidentes de tráfico, entre otros.

Asimismo, el Ayuntamiento impulsa la formación en autoprotección en materia de incendios a través de visitas guiadas al Parque de Miribilla, dirigidas a centros docentes de la ciudad, con el objetivo de fomentar actitudes que prioricen aspectos como la seguridad personal y colectiva ante situaciones de emergencia, entre otras. En 2025 participaron en estas visitas un total de 210 escolares de diferentes centros de Bilbao de entre 9 y 12 años.

PREVENCIÓN

Por otro lado, la subárea de Prevención ha desarrollado durante 2025 una actividad orientada a la anticipación de riesgos y al refuerzo de la seguridad en edificios, instalaciones y eventos, tanto municipales como de iniciativa privada, en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento y mediante campañas propias.

Se han tramitado 670 expedientes a petición de otras áreas municipales, entre ellas Planificación Urbana, Obras y Servicios o Educación. En ellos se incluye el análisis de la documentación técnica presentada y la emisión de los correspondientes informes, incorporando además inspecciones presenciales en numerosos casos.

A partir de estos informes se han realizado inspecciones en edificios administrativos (17), aparcamientos (10), locales comerciales (13), instalaciones hospitalarias (1), locales de pública concurrencia (15) y establecimientos hoteleros y similares (6). No se incluyen en este cómputo los informes vinculados a denuncias de Policía.

Además, la subárea ha realizado campañas propias de inspección y control orientadas a la toma de datos y al análisis de Planes de Autoprotección (PAU). Se han realizado 15 inspecciones en cines y teatros, 11 en aparcamientos rotacionales y 15 en locales de pública concurrencia con aforo superior a 300 personas. De manera destacada, se han llevado a cabo 261 inspecciones en EGAs, a partir de las cuales se han emitido aproximadamente 40 informes dirigidos a comunidades.

En relación con los eventos celebrados en la vía pública, se han efectuado labores de supervisión preventiva en instalaciones temporales, con 314 inspecciones a atracciones de feria, 261 a carpas y txosnas, 138 a escenarios, 31 a elementos hinchables y 12 a hogueras con motivo de San Juan, para garantizar el desarrollo seguro de las actividades festivas y culturales.

Por último, se han realizado de forma sistemática las revisiones trimestrales de las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales, incluidos los centros educativos. En total, se han inspeccionado 66 edificios municipales en cada trimestre, lo que supone 198 inspecciones anuales, así como 47 colegios por trimestre, con un total de 141 inspecciones, reforzando el control continuo de las condiciones de seguridad de las instalaciones públicas.