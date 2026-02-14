Bomberos de Bizkaia realizan más de medio centenar de intervenciones por el paso de la borrasca Oriana

Archivo - Viento en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación foral de Bizkaia han realizado un total de 53 intervenciones desde las tres de la tarde del viernes hasta las doce del mediodía como consecuencia del paso de la borrasca Oriana, según han confirmado fuentes de la institución foral a Europa Press.

Euskadi está desde el viernes y durante este sábado en aviso amarillo por lluvias persistentes que podrían acumular hasta 80 litros/m2 en 24 horas, vientos intensos del norte-noroeste de más de 100 km/h y nieve por debajo de 1.000 metros.

Segun han precisado las mismas fuentes, desde que se inició este viernes a las tres de la tarde la alerta de temporal y hasta la nueve de esta mañana habían sido un total de 36 las actuaciones y, hasta las doce del mediodía, se han sumado otras 17.

Por lo tanto, han sido 53 sus intervenciones, principalmente, por caída de ramas y árboles, saneamientos y algún achique de agua que han tenido que realizar en el Territorios.

La principal incidencia en Bizkaia es en la carretera BI-2405 entre Markina y Lekeitio a la altura de Mendexa, que permanece cortada en ambos sentidos por la la caída de un árbol sobre unos cables eléctricos, que han quedado sobre la calzada.

Fuentes de la institución foral, han señalado que llevara un tiempo retirar esos cables con seguridad para que puedan intervenir los Bomberos y cortar los troncos.