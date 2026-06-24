Bomberos continúan trabajando para sofocar el incendio declarado en el monte Galarreta (Álava)

Archivo - Bomberos trabajan en sofocar un gran incendio - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de bomberos continúan trabajando este miércoles para sofocar el incendio declarado en la Llanada Alavesa, en el monte Galarreta, en las inmediaciones de la localidad de Zalduondo. El fuego se ha reactivado durante la pasada noche y se ha extendido a otras zonas, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

La pantilla de los parques de Bomberos de kanpezo, Agurain y Nanclares de la Oca, así como un helicóptero, trabajan con el propósito de extinguir las llamas totalmente. A ellos se han sumado dos aviones ACT del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con base en Agoncillo (La Rioja). El área no está habitada, por lo que no ha sido preciso desalojar a ningún vecino.

El incendio que se originó el pasado viernes por la caída de un rayo y fue extinguido el sábado por la mañana. Sin embargo, durante la madrugada de este pasado martes, se reavivó en una zona boscosa de muy difícil acceso. Con posterioridad se ha extendido a varios focos, uno en el término municipal de Agurain.

También en Bizkaia se ha originado un fuego en el monte Oiz, en término municipal de muxika (Bizkaia). Los avisos se han recibido sobre las 7.30 horas de este miércoles. Al lugar se han desplazado bomberos y un helicópero.