Los Bomberos evitan la caída de una farola dañada por un choque en Vitoria-Gasteiz

Archivo - Camión de los Bomberos de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Vitoria-Gasteiz han intervenido en las últimas 24 horas en el aseguramiento y balizamiento de un elemento de una farola, dañada tras un impacto en la vía pública, "evitando riesgos para el paso de peatones".

En un comunicado, el Ayuntamiento gasteiztarra ha explicado que los efectivos acudieron a la calle La Ribera, tras recibir la alerta por una farola que había sufrido un choque, resultando visiblemente inclinada.

La dotación comprobó que la estructura se mantenía en pie sin peligro inminente de colapso, procediendo al precintado de la zona perimetral, para restringir el tránsito peatonal y dando aviso al servicio eléctrico municipal para su retirada.