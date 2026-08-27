Los bomberos sofocan un incendio de tres contenedores en el centro de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres contenedores de residuos resultaron incendiados este pasado miércoles en el centro de Vitoria-Gasteiz, en un fuego que obligó a intervenir a los bomberos.

El incidente se produjo a primera hora de la mañana, cuando el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la capital alavesa fue requerido para una intervención en la calle Fueros.

Tres contenedores de residuos ubicados en esa calle ardieron y el fuego alcanzó una "elevada carga calórica", lo que obligó a desplegar mangueras de 45 milímetros para sofocar el fuego y refrescar un cuarto recipiente adyacente, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.