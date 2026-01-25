La borrasca Ingrid azota la costa vasca que registra grandes olas y fuertes rachas de viento

Olas en la playa de Ondarreta de Donostia-San Sebastián - UNANUE-EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Ingrid azota durante este domingo la costa vasca, con grandes olas que podrían alcanzar al final de la jornada los seis metros y fuertes rachas de viento, acompañadas de lluvia.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha activado desde las 12.00 horas la alerta naranja, que mantendrá hasta las 24.00 horas, precisamente por fuerte viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, donde las rachas superarán los 120 km/h especialmente en el litoral. En zonas expuestas de Álava los vientos son superiores a 100 km/h.

A partir de las 15.00 horas de este domingo y hasta las 06.00 horas del lunes se ha decretado la alerta naranja de riesgo para la navegación, ya que la altura de ola significante podría superar los 6 metros de altura durante las últimas horas del domingo y rondará los 5-6 metros en la madrugada del lunes.