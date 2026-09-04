Brad Pitt, Orlando Bloom, Rami Malek, Penélope Cruz o Jeremy Irons, estrellas del 74 Festival de San Sebastián

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos (d), y la subdirectora del Festival, Maialen Beloki (i), durante la presentación de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Brad Pitt, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Vincent Lindon, Rami Malek, Noémie Merlant, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart o Marcelo Subiotto serán algunas de las estrellas que participarán en la 74 edición del Festival de San Sebastián, que ofrecerá un total de 263 títulos procedentes de 47 países.

El director del Festival, José Luis Rebordinos, y la subdirectora Maialen Beloki, han presentado este viernes de forma oficial esta 74 edición, en la que también tomarán parte, entre otros, Virginie Efira, Eduard Fernández, Denis Lavant, Vincent Lindon y Tom Sturridge.

Además, recibirán el Premio Donostia el cineasta alemán Werner Herzog, que presentará junto al actor Orlando Bloom su nuevo largometraje, 'Bucking Fastard', y la actriz Naomi Watts, protagonista de la película 'The Housewife' (La esposa perfecta) dirigida por Ben Shirinian, a quien también acompañará la intérprete Lena Olin. Bloom entregará el Premio Donostia a Herzog y el cineasta J.A. Bayona, a Naomi Watts.

En la Sección Oficial a concurso, el listado de presencias internacionales lo abrirá Fatih Akin, director de 'Ghost Song', y sus protagonistas Mariam Dawoud y Eren M. Güvercin. Jesse Eisenberg presentará 'The Debut', la actriz Marion Cotillard acompañará a la directora Nicole Garcia (7h40 ce matin-là / Milo), el realizador Fréderic Cavayé acudirá con Vincent Lindon, Tahar Rahim, Noémie Merlant, Camille Cottin y Benjamin Lavernhe (Los miserables).

Además, Marion Bailey, Paul Jesson y Alice Bailey Johnson representarán a Mike Leigh, director de 'Tender Loving Care', y Hans Peter Moland, vendrá con Herbert Nordrum y Asta Kamma August (Growth of the Soil). También mostrarán sus películas en la competición Amanda Kernell (Garrat du váimmu) y Yesim Ustaoglu (Artakalan), además de la directora alemana Tony Vahl (Krux), la japonesa Maha Harada (My Father's Room) y el chino Ah Biao (Bian jing / Border).

Fuera de concurso, el actor y productor Brad Pitt respaldará el estreno de 'The Heart of the Beast' (En el corazón de la bestia), dirigida por David Ayer, y el cineasta belga Michaël R. Roskam clausurará el Festival con 'Le Faux Soir', cuyo reparto encabeza Arieh Worthalter.

El actor Denis Lavant volverá a New Directors como uno de los intérpretes de 'Bloques erráticos', de Thomas Woodroffe, y el cineasta Tsai Ming-Liang participará en Zabaltegi-Tabakalera con 'Weichen'. Martin McDonagh presentará 'Wild Horse Nine', mientras que el cineasta Ira Sachs, además de presidir el Jurado Oficial de esta edición, viajará a San Sebastián con Rami Malek y Tom Sturridge, protagonistas de 'The Man I Love'.

En la sección que reúne las principales perlas de otros festivales estarán también cineastas como Lukas Dhont (Coward), Pawel Pawlikowski (Fatherland), Cristian Mungiu (Fjord), Beth de Araujo (Josephine), Andrey Zvyagintsev (Minotaur), Nanni Moretti (It Will Happen Tonight), Leah Nelson (Tangles) y Olivier Nakache y Eric Toledano (Juste une illusion). Además, Virginie Efira, premiada protagonista de 'Soudain', asistirá en representación del director Ryusuke Hamaguchi.

Asimismo, dentro del apartado Otras Actividades, la proyección de 'The Mission' (La misión) en el 40º aniversario de su estreno contará con la presencia del director Roland Joffé, el actor Jeremy Irons y el productor David Puttnam.

CINE LATINOAMERICANO Y ESPAÑOL

En cuanto a la presencia de cine latinoamericano, visitarán San Sebastián Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Benjamín Naishtat, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Mariana Enriquez, Pablo Larraín, Gabriel Martins, Diego Luna contará con Adriana Paz, Anna Díaz, Teresa Lozano, Marcelo Martinessi, Diro Romero, Mona Martínez o Nahuel Pérez Biscayart.

Además, la sección Otras Actividades incluirá la proyección de 'Lo dejamos acá', una película de Hernán Goldfrid con la que vendrá el actor Ricardo Darín, imagen del cartel oficial de la 74ª edición del Festival de San Sebastián.

El cine español contará con una generosa presencia, con intérpretes y cineastas como Eduard Fernández, Mikel Gurrea, Victoria Luengo, Ariadna Gil, Eulàlia Ramón, Javier Ruiz Caldera, Javier Cámara, Berto Romero, Belén Cuesta, Raúl Arévalo, Valentina Vidal, Omar Ayuso, Laia Marull, Zoe Bonafonte, Adelfa Calvo, Daniel Monzón, Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz, David Pérez Sañudo, o Fernando Trueba

También acudirán Oriol Pla, Marina Salas, Javier Giner, Jaime Lorente, Susi Sánchez, Meritxel Colell, Isaki Lacuesta, Soleá Morente y Oskar Alegría, Andrea Ros, Patrick Criado o Aritz Moreno. Javier Calvo y Javier Ambrossi presentarán 'La bola negra' en Perlak, con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas y Penélope Cruz.

El director Albert Serra regresará a San Sebastián para inaugurar Made in Spain con 'Seize moments de ma vie' y también estarán en esta edición Laura García Alonso, Alba Sáez, Aina Clotet, Carolina Yuste, Afioco Gnecco, Bárbara Farré, Marta Matute, Ian de la Rosa, Carlo Padial, Judit Martín, Greta Fernández, Víctor García León, Marian Álvarez o Isabel Coixet.

En Klasikoak, el cineasta Jaime Chávarri acompañará el pase de 'El desencanto' (1976), 50 años después de que la película se retirase de la programación del Festival. Las Galas RTVE contarán, entre otros, con José Mota, Karra Elejalde, Olivia Molina, José Corbacho, Adriana Torrebejano, Carol Rovira, Marcel Borras y Manuel Menchon Romero, director de 'La voz quebrada', una no ficción que cuenta con las voces de Álvaro Morte y Pedro Casablanc. Además, la actriz Carmen Machi recibirá el Premio Nacional de Cinematografía.

En Zinemira, la inauguración correrá a cargo de 'Inurri itsuak' (Las ciegas hormigas), a cuyo director, Igor Legarreta, acompañarán Urko Olazabal, Itziar Ituño y Josean Bengoetxea. Nitya López (Simulacro), esrará respaldado por Iraia Elias y Miguel Garcés; Arantxa Aguirre (Un tal Karlos) contará con el chef y presentador Karlos Arguiñano, y Jabi Elortegi (Gatibu, agur esan barik), estará acompañado del líder del grupo Gatibu Alex Sardui y el batería Gaizka Salazar. Ander Merino Etxebeste y Fermin Muguruza presentarán 'Muguruza FM 40 Tour'.

JURADOS

El jurado de la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián estará presidido por el cineasta estadounidense Ira Sachs, que este año participa en Perlak con la película 'The Man I Love', estrenada a concurso en el último Festival de Cannes.

Le acompañarán como integrantes del jurado el director y guionista japonés Genki Kawamura, autor de obras como 'A Hundred Flowers' (Sección Oficial, 2022); la guionista francesa Catherine Paillé, autora de los guiones de películas como 'Le Sixième enfant' (2022), la actriz y productora brasileña Alice Braga, protagonista de largometrajes como 'Cidade de Deus' (Perlak, 2002); y la intérprete vasca Patricia López Arnaiz, Concha de Plata a la mejor interpretación por 'Los destellos'. Completan el jurado el actor sueco Bill Skarsgard, protagonista, entre otros títulos, de 'It' (2017) o 'Nosferatu' (2024) y el productor británico Mike Goodridge.

El Jurado del Premio Kutxabank-New Directors estará presidido por el productor Juan Pablo Miller, junto a la guionista, directora y productora Marina Charriton, el periodista Jonathan Romney, la cineasta y productora Dana Blankstein Cohen, y el actor Tamar Novas.

El crítico Casimiro Torreiro y los productores Agustina Llambi y Jérôme Vidal componen el jurado del Premio Horizontes, y la productora Mariette Rissenbeek, y los directores Ion de Sosa y Catarina Vasconcelos el de Zabaltegi-Tabakalera. La actriz Marta Etura presidirá el jurado del Premio Irizar al Cine Vasco y la cineasta Isabel Coixet el de Culinary Zinema.