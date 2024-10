Bryan Adams recala el 15 de noviembre en el BEC con su gira 'So Happy It Hurts Tour', que promociona su último trabajo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante y guitarrista Bryan Adams (Kingston, Ontario, 1959) recalará en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) el próximo 15 de noviembre en el marco de la gira 'So Happy It Hurts Tour', según Get In, promotora del evento. En este concierto, Adams promocionará su álbum homónimo, lanzado en 2022 y nominado a los Premios Grammy celebrados el pasado año.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de "grandes éxitos y grandes giras", el canadiense se ha establecido como "uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante y con un repertorio plagado de 'hits' de todos los tiempos", describe Get in.

En estas cuatro décadas, el artista ha lanzado 17 álbumes de estudio, con el más reciente 'So Happy It Hurts' (nominado al Grammy; 'Pretty Woman - The Musical', o el álbum 'Classic pt. I y pt. II', que cuenta con nuevas grabaciones de sus grandes éxitos.

Su vertiente como compositor le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro, un premio Grammy y 20 Juno Awards.