Bunker 2026 reunirá en Barakaldo a público, artistas, editoriales y tiendas de discos del 23 al 25 de octubre

La edil de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, presenta la cuarta edición de Bunker. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la feria Bunker, promovida por el Ayuntamiento de Barakaldo y englobada dentro del proyecto Hiriko Soinuak, reunirá a público, artistas, editoriales y tiendas de discos del 23 al 25 de octubre, con acceso gratuito.

Según ha informado la concejal de Cultura, Nerea Cantero, la feria de discos, libros, artículos de coleccionista, conversaciones y conciertos que gira en torno a "la música y las emociones" se ubicará en una carpa situada en la Herriko plaza de Barakaldo.

El evento está englobado dentro del proyecto Hiriko Soinuak será de acceso gratuito y está promovido por el Ayuntamiento de Barakaldo, con la colaboración de BBK y Diputación Foral de Bizkaia.

Bunker volverá a habilitar espacios para que artistas y escritores conversen sobre su vinculación emocional con la música. Miqui Puig (L'Atmella del Vallès, 1968), cantante, productor, radiofonista y pinchadiscos, presentará su libro 'Yo no quería ser Miqui Puig' (Magazzini Salani, 2025), su debut editorial basado en sus diarios personales.

Por su parte, Pablo Salgado Méndez, editor en la editorial Banizu Nizuke, conversará sobre este proyecto, con sede en Portugalete y basado en la conservación y publicación de patrimonio literario vasco alejado del circuito comercial y/o descatalogado. Además, presentará 'Esto no acaba... hasta que Fatboy cante', el libro editado por Banizu Nizuke que recoge 40 años de carrera musical del inglés Norman Cook, más conocido por el nombre artístico de Fatboy Slim.

The Baboon Show, Toundra, Viva Belgrado y Nuevo Catecismo Católico también conversarán con Iker Bárbara, director de la edición de Euskal Herria y La Rioja de MondoSonoro, antes de sus conciertos en el festival de Hiriko Soinuak, que tendrá lugar a escasos metros de la ubicación de Bunker los días 23 y 24 de octubre.

En el caso de Toundra y Viva Belgrado, además, hablarán de sus discos recién publicados: el 9 de octubre se lanza 'Siete', de Toundra, y el mismo 23 de octubre, sale a la venta 'Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye', de Viva Belgrado.

CONCIERTOS Y TALLER

La feria también acogerá los conciertos acústicos del catalán Arnau Coderch, líder de la banda de country Arnau & The Honky Tonk Losers, que conformará dúo con Matthew Cartmill, multiinstrumentista americano afincado en Vitoria-Gasteiz, y de Wraaang!, el proyecto del músico andaluz Manuel Serrano, que presentará su recién estrenado disco 'Sabe a lo que huele'.

Bunker también incluirá un taller impartido por la psicóloga especializada en arte-terapia y compositora y vocalista del grupo Arima, Paule Bilbao, a alumnos de Formación Profesional de Barakaldo, que, al concluir, realizarán una visita privada por el recinto del festival de Hiriko Soinuak.

STANDS

Asimismo, la feria volverá a contar con stands entre los que las personas asistentes podrán encontrar tiendas de discos, ropa y/o merchandising de artistas musicales como la barakaldesa Long Play, Chicxs de la calle, EM Zirrimarra (Bergara), Munsterama (Santurtzi), Pute-Arte (Bilbao), Re-Loop Shop (Logroño) o Vinylora (Vitoria-Gasteiz).

También estarán presentes la librería y editorial Katakrak (Pamplona) y la tienda de artículos de coleccionista sobre cine, series, cómics y Manga Mano del Friki (Barakaldo).