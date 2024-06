Burning, Los Brazos y Still River se suman al DalecandELA Fest III, previsto en septiembre en el Puerto Viejo de Getxo

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización del DalecandELA Fest III, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en el Puerto Viejo de Algorta (Getxo) ha anunciado este jueves la incorporación al cartel musical de las bandas Burning, Los Brazos y Still River.

El festival convertirá el Puerto Viejo en un espacio solidario dentro de un evento para todos los públicos, de entrada gratuita que, además de música, aunará actividades artísticas y deportivas, como el reto solidario de natación "Travesía Getxo por la ELA", tal y como han informado desde la promotora Borderline Music en un comunicado.

Organizado por la asociación sin ánimo de lucro DalecandELA, durante la cita también se desarrollarán actividades infantiles, de concienciación y gastronómicas, con el doble objetivo de "visibilizar" la ELA (Esclerosis lateral Amiotrófica) y de "recaudar" fondos para la investigación y el apoyo a los enfermos aquejados de esta dolencia crónica.

Como segundo avance de cartel, la organización del DalecandELA Fest confirma este jueves la presencia de los Burning, banda superviviente del rock español de los setenta e iconos del rock urbano madrileño que cuentan con más de 40 años de trayectoria en los que han rendido culto al rock stoniano.

También se suman a esta edición, Los Brazos, grupo vizcaíno que, con una trayectoria de más de 10 años y 5 álbumes publicados continúan defendiendo un repertorio heterogéneo con el que plasman esa visión de diversidad que da nombre a su última entrega, "Universal".

Por último, también están previstos Still River, banda con raíces de rock sureño e influencias de atmósferas psicodélicas, que homenajeará el disco más icónico de The Allman Brothers Band, 'Live at Fillmore East', álbum que recrearán en directo por última vez en esta tercera edición del DalecandELA Fest.

Estas tres incorporaciones se suman al cartel musical del festival y compartirán escenario a lo largo de las tres jornadas con los anteriormente confirmados Cordovas, banda de Nashville; el proyecto en solitario del líder de M-Clan, Tarque & La Asociación del Riff, y la banda getxotarra Smile.