Bustinduy cree insuficientes las explicaciones del PSOE sobre el 'caso Leire' y pide "conocer "toda la realidad"

SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que las explicaciones del PSOE en torno al 'caso Leire Díez' no son suficientes y, tras señalar que "deberán serlo", ha pedido "transparencia" y conocer "toda la realidad".

Bustinduy ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, a donde se ha desplazado para inaugurar el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables, donde ha sido preguntado por si considera suficientes las explicaciones del PSOE en torno a las informaciones relativas a las actuaciones de la 'fontanera' Leire Díez.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, ha manifestado que las explicaciones que está ofreciendo el PSOE en torno a este caso no son suficientes, y ha añadido que "deberán serlo". "Por tanto, lo mismo de siempre, transparencia y que se conozca toda la realidad", ha demandado.

Pablo Bustinduy ha añadido que, "con los tiempos que corren", parece "casi una osadía" reivindicar el "concepto de lo amigable y de construir ciudades y sociedades más amigables que tengan en cuenta las necesidades y el bienestar de todos y todas las personas, también de las personas mayores".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha señalado, en este sentido, que con el acto de este martes se manda "un mensaje muy poderoso al mundo entero aquí". "Creo que es ejemplar y, desde luego, vamos a seguir avanzando en construir un estado social que esté a la altura de las necesidades de nuestras sociedades y es un placer poderlo hacer aquí en Donostia", ha manifestado.