Busturialdea pide un desarrollo sostenible para la comarca, tras descartarse la ampliación del Guggenheim

Presentación en Gernika (Bizkaia) del informe del proceso de escucha en Urdaibai - IREKIA

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Busturialdea pide un desarrollo sostenible para la comarca vizcaína, tras la decisión del Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao de no continuar con el proyecto de ampliación del centro de arte moderno en Urdaibai.

En este sentido, el relato más prevalente del proceso de escucha activa desarrollado en Busturialdea-Urdaibai rechaza la ampliación del Museo, pero quiere "hablar del desarrollo de la comarca", después de que en las primeras fases del trabajo el relato más representado era el que se mostraba "absolutamente en contra de la ampliación del museo Guggenheim en Urdaibai".

Así, el informe final del proceso de escucha indica que "en lugar de plantear nuevas soluciones puntuales, las narrativas recogidas reclaman reforzar el Plan Estratégico actual con nuevas iniciativas que complementen las necesarias inversiones en infraestructuras ya comprometidas".

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, han presentado esta tarde en el Elkartegi de Gernika las conclusiones del informe final del proceso de escucha activa desarrollado en Busturialdea-Urdaibai.

PERCEPCIÓN CIUDADANA

Ambas instituciones han impulsado este proceso, guiado por Agirrre Lehendakaria Center for Social and Political Studies (ALC), para conocer la percepción de la ciudadanía de la comarca sobre la posible ampliación del Museo Guggenheim Bilbao en la zona.

Durante diez meses se han analizado más de mil narrativas individuales mediante una metodología cualitativa "rigurosa", lo que ha permitido identificar patrones de opinión, consensos y tensiones existentes en la comarca.

El informe muestra cómo el debate trasciende el proyecto concreto y se amplía hacia cuestiones como el empleo de calidad, la formación, la movilidad, la vivienda, el turismo y la cohesión territorial, aportando un conocimiento "valioso" para enriquecer el análisis y la toma de decisiones públicas en el marco de los instrumentos de planificación ya existentes. De esta manera, el principal mensaje que emerge del proceso, más allá de la ampliación del museo, es una demanda compartida de "desarrollo sostenible para la comarca", ha informado el Gobierno Vasco.

Ambas instituciones valoran este proceso como una "expresión de una nueva manera de hacer política en el siglo XXI, especialmente adecuada para responder a retos complejos". Un proceso que ha permitido "comprender mejor las inquietudes, expectativas y preocupaciones de la sociedad de Busturialdea-Urdaibai y generar conocimiento útil para la acción pública", han subrayado.

TOMAR NOTA

En este sentido, las instituciones han afirmado "tomar nota" de las conclusiones del informe y reafirman su compromiso con el desarrollo de la comarca. Subrayan que el proceso aporta una "capa cualitativa" que permite reforzar y completar la hoja de ruta ya existente, el Plan Estratégico Comarcal de Busturialdea-Urdaibai.

La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha agradecido a todas las personas que han participado en el proceso y ha añadido que el informe del proceso de escucha "no plantea un camino nuevo, sino que nos ayuda a recorrer mejor el que ya existe: refuerza lo que está en marcha, aporta elementos nuevos que deben analizarse y encaja plenamente con la apuesta del PEC por una gobernanza más colaborativa",

Por su parte, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha señalado que el informe "aporta claves muy valiosas para seguir avanzando en el impulso de esta comarca y para reforzar su cohesión social y territorial".

Considera que el proceso de escucha ha puesto de relieve que "Busturialdea es una comarca diversa, con miradas plurales y complejas, con grandes debates que la atraviesan y que no admiten respuestas simples". "Se ha evidenciado un amplio consenso social en torno a la necesidad de impulsar su desarrollo socioeconómico, sin renunciar a la protección del entorno, y se han identificado preocupaciones compartidas que ya están siendo abordadas desde el Plan Estratégico Comarcal, al que este informe aportará nuevas claves de mejora", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "el proceso aporta aprendizajes claros para las instituciones: la importancia de una información más transparente y compartida, y la urgencia de atender las brechas territoriales y sociales que generan desafección, desconfianza y sensación de agravio, especialmente entre quienes se sienten más vulnerables".

En este sentido, Etxanobe ha defendido que "cerrar estas brechas es una responsabilidad colectiva, del conjunto de la sociedad", y como diputada general de Bizkaia, la asume.

MÁS DE MIL NARRATIVAS

Gorka Espiau e Itziar Moreno y Julen Larrañaga, director y codirectora de Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies (ALC) respectivamente, han presentado las conclusiones del informe final culminando once meses de trabajo sistemático de recogida, análisis e interpretación de 1.002 narrativas ciudadanas en torno a la posible ampliación del Museo Guggenheim Bilbao en la comarca.

Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies (ALC), con la colaboración del centro AC4 de la Universidad de Columbia, ha seguido una metodología académica independiente para llevar a cabo esta iniciativa pionera de escucha ciudadana impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.

El proceso ha recogido 1.002 narrativas, contrastadas mediante sesiones de interpretación colectiva y enriquecidas en un seminario internacional celebrado en Ekoetxea Urdaibai los días 1 y 2 de diciembre de 2025. "Este volumen de participación permite ir más allá de posiciones explícitas y captar tensiones, matices y contradicciones que habitualmente no emergen en el debate público", han precisado.

Durante 2025 se realizaron entrevistas a 949 personas de la comarca. En algunos casos se realizaron segundas conversaciones para profundizar en temas concretos y analizar posibles cambios de percepción tras la decisión del Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao de no continuar con el proyecto de ampliación en Urdaibai.

Por ello, el número total de narrativas recogidas asciende a 1.002, todas ellas grabadas, anonimizadas y publicadas en la web de ALC junto al informe final. La mayoría de los diálogos fueron presenciales, aunque también se incorporaron aportaciones escritas, telemáticas y en formato audio.