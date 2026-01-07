Cadenas para turismos en el puerto alavés de Opakua y cerrado para el resto de vehículos

Varias personas disfrutan de la nieve en la calle en Vitoria - Carlos González - Europa Press

VITORIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto alavés de Opakua precisa el uso de cadenas para turismos y está cerrado para el resto de vehículos por nieve o hielo a las siete de la tarde de este miércoles, según informa la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad.

Además, la presencia de hielo o nieve en la calzada hace necesario conducir con precaución al paso de una veintena de puertos de montaña del País Vasco, así como en la A-1 Miranda-Vitoria y Navarra-Vitoria, y la A-15 Andoain-Navarra, de la red principal de carreteras.