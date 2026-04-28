Cae en amorebieta (Bizkaia) el 'millón' del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. - María José López - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado el premio de 'El millón' en Amorebieta (Bizkaia), donde un único boleto acertante se ha llevado el premio íntegro, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante de 'El Millón', con código BRD02586, ha sido validado en la administración de loterías número 1, ubicada en la calle Carmen, 1.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 28 de abril, ha estado formada por los números 46, 47, 29, 26 y 41. Las estrellas son 9 y 8. La recaudación ha ascendido a 36.845.061 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco más dos) podría ganar 40 millones de euros.