CAF y Sporveien amplían el contrato para el suministro de unidades para el metro de Oslo por 125 millones

CAF y Sporveien amplían el contrato para el suministro de unidades para el metro de Oslo - CAF

SAN SEBASTIÁN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

CAF y Sporveien, operador público del transporte urbano de la municipalidad de Oslo, han cerrado un acuerdo para la ampliación del contrato que actualmente está desarrollando la compañía vasca para el suministro de vehículos destinados al transporte urbano de la ciudad. El nuevo acuerdo abarca la fabricación de 24 unidades de metro más para el suburbano de la capital noruega, por un montante cercano a los 125 millones de euros.

En un comunicado, CAF ha recordado que se adjudicó en mayo de 2024, el contrato inicial que contemplaba el suministro de 20 trenes de metro y sus piezas de parque correspondientes, y se contemplaba en el mismo la posibilidad de que Sporveien pudiera aumentar el número de unidades en hasta 90 adicionales.

En esa línea, ha explicado que el metro o T-Bane de Oslo cuenta con una red que se extiende a lo largo de 85 kilómetros y que actualmente consta de 5 líneas, a las que se sumará una sexta -la línea Fornebubanen- cuya apertura está prevista para 2029/2030.

Para dicho sistema, CAF ha desarrollado las nuevas unidades M4000, modernos vehículos basados en la plataforma de metro denominada INNEO. Se trata de unidades bidireccionales compuestas por tres coches, cada uno de los cuales dispondrá de tres puertas dobles.

Los trenes estarán diseñados para operar en las exigentes condiciones climatológicas de la capital noruega, con nieve y temperaturas extremas, e irán equipados con motorización en cada uno de sus 'bogies', lo que mejorará el agarre y la tracción de la unidad durante la operación.

Además, dispondrán de baterías embarcadas, lo que dará la posibilidad de llegar a la siguiente estación en caso de fallo accidental en la línea de alimentación o en su caso, poder moverse en el depósito del operador sin necesidad de catenaria. Los vehículos estarán también preparados por si en un futuro se tomara la decisión de automatizarlos completamente para una conducción autónoma GoA4.

En los últimos años, CAF ha logrado varios contratos de relevancia para la ciudad de Oslo además de este, entre los que están el suministro de 183 autobuses eléctricos articulados y el contrato para la fabricación de 87 tranvías, ambos proyectos ya entregados y con las unidades prestando servicio comercial en la actualidad.