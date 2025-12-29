La calidad del aire en Euskadi fue "buena" en la mayoría de estaciones de medición el 90% de los días en 2024

Archivo - Estación de Calidad del Aire - ARRAZOLA, MIKEL - Archivo

BILBAO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La calidad del aire en Euskadi fue "buena" en la mayoría de las estaciones de medición de contaminantes el 90% de los días en 2024 y las superaciones "puntuales" de los valores límite constituyeron situaciones "excepcionales" y se debieron principalmente a episodios de intrusión sahariana (polvo africano), ya que no se detectaron incumplimientos derivados de la acumulación de contaminación por tráfico o industria.

El Gobierno Vasco ha dado a conocer el Informe de Calidad del Aire en Euskadi 2024, en el que se recoge que la calidad del aire en Euskadi sigue mejorando y cumple los límites legales en todos los contaminantes principales, según ha informado el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

Para velar por la buena calidad del aire, Euskadi cuenta con una red de 55 estaciones automáticas que monitorizan en tiempo real los principales contaminantes. Los datos se publican de forma abierta y se envían a las autoridades estatales y europeas, garantizando transparencia y rigor técnico y estadístico.

El objetivo de la red de control de la calidad del aire de Euskadi es medir, registrar y procesar la información de la calidad del aire para que posteriormente se pueda evaluar y gestionar y, según los datos de 2024, más del 90% de los días del año, la calidad del aire es "buena" en la mayoría de las estaciones.

La información de esta monitorización, junto a los datos de los inventarios de emisiones y los modelos predictivos, son la base para poder gestionar la calidad del aire en un territorio. En este proceso, el primer objetivo es obtener datos fiables para la realización de estudios de calidad del aire y salud, según ha explicado la Consejería.

En esa línea, ha destacado que los datos oficiales del informe 2024 de calidad aire muestran que Euskadi cumple los valores límite legales para todos los contaminantes regulados en la normativa vigente (Real Decreto 102/2011 y Directiva Europea).

"Las políticas para reducir la contaminación atmosférica en Euskadi están dando resultados sólidos. La calidad del aire ha mejorado de forma constante en las últimas décadas. Estamos reduciendo fuertemente los impactos de la contaminación atmosférica en la salud", ha subrayado el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao.

Las superaciones puntuales de los valores límite en alguna estación o durante episodios concretos constituyen situaciones excepcionales que se gestionan conforme a la normativa vigente, ha precisado el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, para destacar que en 2024, todas las estaciones de la red de control de calidad del aire de Euskadi cumplieron los límites legales establecidos para la protección de la salud.

Las pocas superaciones registradas, especialmente en partículas (PM10), se debieron principalmente a episodios de intrusión sahariana (polvo africano), considerados fuentes naturales y descontables según la legislación. No se han detectado incumplimientos derivados de acumulación de contaminación por tráfico o industria.

"Respirar aire limpio es un derecho y una prioridad de salud pública. Euskadi ha recorrido un largo camino desde que, en los años 70, el Gran Bilbao fuera declarado 'zona atmosférica contaminada'. Hoy, gracias a décadas de esfuerzo colectivo, la calidad del aire en Euskadi muestra una tendencia de mejora sostenida", ha añadido Josu Bilbao.

En ese sentido, ha subrayado que el avance de las políticas ambientales y la modernización industrial del transporte están permitiendo notables mejoras en la calidad del aire en diferentes comarcas de Euskadi.

Así, en la del Bajo Nervión (Bilbao y alrededores), actualmente, la media anual de dióxido de nitrógeno (NO2) en Bilbao se sitúa en 24 microgramos/m3, muy por debajo del límite legal de 40 microgramos/m3, mientras que en Donostialdea (San Sebastián y comarca) la media anual de partículas finas (PM2,5) en San Sebastián es de 7,2 microgramos/m3, una cifra muy alejada del límite de 25 microgramos/m3 establecido por la normativa.

EUROPA Y EL RETO DE 2030

El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) confirma que, aunque la calidad del aire mejora en toda Europa, la contaminación atmosférica sigue siendo el principal riesgo ambiental para la salud.

Euskadi se sitúa entre las regiones que cumplen los límites legales actuales y avanza para anticiparse a los nuevos estándares europeos que entrarán en vigor en 2030, según ha destacado la Consejería.

La nueva directiva europea, que entrará en vigor en 2030, reducirá a la mitad o más los valores límite de varios contaminantes (NO2, PM10, PM2,5). Esto supone "un desafío para todas las regiones europeas y exige intensificar las políticas de movilidad sostenible, electrificación del transporte, modernización de la calefacción y buenas prácticas agrícolas", ha remarcado.

Euskadi ya está actuando con el Plan de Calidad del Aire 2030, que fija objetivos ambiciosos de reducción del 70% en óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2) y del 50% en las partículas PM2,5 respecto a 2005.

El Plan despliega medidas concretas destacando la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la electrificación de flotas públicas, la sustitución de calderas por soluciones de alta eficiencia o la aplicación de límites de emisión basados en las Mejores Técnicas Disponibles.

Tras subrayar que "la colaboración activa y la educación ambiental serán fundamentales para lograr una mejora sostenida y garantizar un aire más limpio para las generaciones futuras", Josu Bilbao ha añadido que Euskadi cuenta "con credibilidad europea".

"Es Europa la que avala nuestra red de medición homologada y desde el Gobierno Vasco estamos convencidos de que el aire que respiramos continuará mejorando. Lo haremos de la mano de nuestra industria. Somos un país industria y más industria, no significa peor calidad del aire tal y como lo hemos demostrado los últimos años", ha manifestado.

Esta trayectoria está plenamente alineada con los objetivos de "más industria, mejor industria y menos emisiones" del Gobierno vasco, y evidencia que una Euskadi "más avanzada industrialmente puede ser, al mismo tiempo, una Euskadi más limpia y saludable", ha agregado, para apuntar que "el reto de los próximos años es seguir demostrando que el progreso económico y el respeto al medio ambiente pueden ir juntos y reforzarse mutuamente".

El Gobierno Vasco, ha asegurado Bilbao, seguirá "reforzando la vigilancia, la información y la participación ciudadana para anticipar los retos de 2030 y garantizar un aire cada vez más limpio". "La colaboración de todos -instituciones, empresas, sector agrícola y ciudadanía- es clave para mantener y mejorar estos resultados", ha concluido.