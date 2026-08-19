Calles céntricas de Bilbao cortarán el tráfico en Aste Nagusia entre las siete de la tarde y las cuatro de la madrugada

Archivo - Una multitud de bilbaínos se concentran en la Plaza de Arriaga durante el txupín que da inicio a las Fiestas de Bilbao
Archivo - Una multitud de bilbaínos se concentran en la Plaza de Arriaga durante el txupín que da inicio a las Fiestas de Bilbao - H.Bilbao - Europa Press - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 9:31
Seguir en

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Calles céntricas de Bilbao quedarán cortadas al tráfico durante los nueves días de Aste Nagusia, entre las siete de la tarde y las cuatro de la madrugada. Se trata de la calle Padre Lojendio, excepto para los garajes, la Plaza Circular; la Gran Vía, entre la plaza Circular y Alameda Urquijo, y la calle Hurtado de Amezaga, entre Bertendona y la plaza Circular.

Según ha informado el Ayuntamiento, entre los días 22 y 30 de agosto, ambos incluidos, en horario de 19.00 a 04.00 horas, se cortará el tráfico rodado en estas calles, además de ocuparse el aparcamiento en las calles Hurtado de Amezaga y Canciller Ayala.

En Canciller Ayala se cambiará el sentido de circulación, salvo el domingo 23, que será desde las 10.00 horas con corte total de 12.00 a 19.00 por ubicación de camiones y carrozas para el desfile de la Ballena.

Durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30, a partir de las 04.00 horas aproximadamente, se reanudará el tráfico de forma habitual. Estas afecciones circulatorias están motivadas por la celebración de Aste Nagusia 2026.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado