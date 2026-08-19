Calles céntricas de Bilbao cortarán el tráfico en Aste Nagusia entre las siete de la tarde y las cuatro de la madrugada

Archivo - Una multitud de bilbaínos se concentran en la Plaza de Arriaga durante el txupín que da inicio a las Fiestas de Bilbao - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Calles céntricas de Bilbao quedarán cortadas al tráfico durante los nueves días de Aste Nagusia, entre las siete de la tarde y las cuatro de la madrugada. Se trata de la calle Padre Lojendio, excepto para los garajes, la Plaza Circular; la Gran Vía, entre la plaza Circular y Alameda Urquijo, y la calle Hurtado de Amezaga, entre Bertendona y la plaza Circular.

Según ha informado el Ayuntamiento, entre los días 22 y 30 de agosto, ambos incluidos, en horario de 19.00 a 04.00 horas, se cortará el tráfico rodado en estas calles, además de ocuparse el aparcamiento en las calles Hurtado de Amezaga y Canciller Ayala.

En Canciller Ayala se cambiará el sentido de circulación, salvo el domingo 23, que será desde las 10.00 horas con corte total de 12.00 a 19.00 por ubicación de camiones y carrozas para el desfile de la Ballena.

Durante la madrugada del sábado 29 al domingo 30, a partir de las 04.00 horas aproximadamente, se reanudará el tráfico de forma habitual. Estas afecciones circulatorias están motivadas por la celebración de Aste Nagusia 2026.