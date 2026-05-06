Calurosa y emotiva despedida a Garaikoetxea, primer Lehendakari de la democracia, en la capilla ardiente de Ajuria Enea

El Lehendakari, Imanol Pradales (3i), recibe el féretro del ex lehendakari, Carlos Garaikoetxea, a su viuda Sagrario Mina (c) y a su familia, en el Palacio de Ajuria Enea, a 6 de mayo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha recibido una última calurosa y emotiva despedida por parte de la sociedad vasca, que ha acudido este miércoles a la capilla ardiente instalada en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, para rendir homenaje al exmandatario fallecido el pasado lunes a los 87 años. Representantes de partidos políticos, institucionales y de organizaciones sociales y culturales de Euskadi le han dado su último adiós al primer Lehendakari de la democracia, "arquitecto" de la autonomía vasca.

El féretro ha sido recibido con honores, en presencia de su viuda, Rosario Mina, y sus tres hijos, Carlos, Iván y Mikel Garaikoetxea; el lehendakari, Imanol Pradales, y los consejeros y consejeras del Gobierno Vasco.

Una banda de txistularis ha interpretado el himno de Euskadi 'Eusko Abendaren Ereserkia', mientras los ertzainas han saludado el féretro como muestra de respeto, un momento que los familiares han vivido con emoción.

Tras su recibimiento, el cuerpo del que fuera lehendakari vasco desde 1980 hasta 1985 ha sido depositado en el interior del Palacio de Ajuria Enea, residencia de los presidentes vascos. Fue precisamente Garaikoetxea quien habitó en ella por primera vez.

El acceso al vestíbulo principal del palacio presidencial ha estado flanqueado en todo momento por cuatro ertzainas con uniforme verde de gala y sables, así como galardonada con coronas de flores de color blanco y rojo.

En el velatorio, el féretro descubierto y una ikurriña en la parte baja, apuntaba al ejemplar del árbol de Gernika, ubicado en el jardín exterior y, a sus pies, se encontrada la 'makila' (bastón de mando) de Lehendakari, y dos medallas apoyadas en una pequeña almohada de terciopelo.

Sobre las 10.15 horas se ha abierto oficialmente al público la capilla ardiente y se han comenzado a generar colas para acceder al salón. Los primeros en mostrar su respeto han sido los miembros del Gobierno Vasco, seguidos de una representación del Parlamento Vasco, con su presidenta, Bakartxo Tejeria al frente, y la vicepresidenta de la cámara, Eva Blanco, también secretaria general de EA.

Garaikoetxea fue parlamentario constituyente de la Cámara Vasca y elegido lehendakari por el PNV en el año 1980, cargo que revalidó en la segunda legislatura, pero de la que solo agotó un año, al romper con su partido, dimitir y fundar Eusko Alkartasuna (EA), formación que desde 2011 forma parte de la coalición EH Bildu.

"ARQUITECTO" DEL AUTOGOBIERNO

El Lehendakari Pradales ha acompañado a la familia en todo momento. Aunque este miércoles no ha tomado la palabra, tras conocer su fallecimiento, destacó que Garaikoetxea era un "referente y firme defensor de la dignidad, la vida de las personas, y la justicia social", y aseguró que "Euskadi ha perdido al arquitecto de nuestro autogobierno".

Los exlehendakaria del PNV Iñigo Urkullu (2012-2024) y Juan José Ibarretxe (1999-2009) han acudido juntos a la capilla ardiente para honrar la figura de Garaikoetxea. Urkullu ha destacado las "firmes creencias y valores" de quien fue "forjando de manera sólida una cadena" que él mismo, ha manifestado, heredó años después.

Por su parte, Ibarretxe ha valorado a quien fue su "referente, inspiración y amigo", y que "recuperó el autogobierno y el euskera". "Un lehendakari con mayúsculas que supuso ilusión para la sociedad vasca para recuperar un proyecto nacional", ha añadido.

Patxi López, exlehendakari socialista entre 2009 y 2012, ha puesto en valor la figura de Garaikoetxea, de quien ha dicho que fue el "hacedor" de la Euskadi actual. "Es un político de los que harían mucha falta hoy", ha señalado el actual portavoz del PSOE en el Congreso, para resaltar su "defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme y con una gran educación".

Representantes políticos y ciudadanos anónimos han ido pasando frente al féretro en un goteo constante durante toda la mañana. Entre los primeros, el presidente del EBB, Aitor Esteban, quien ha tenido que esperar en el exterior, ya que pasadas las 12.10 horas, al producirse un pequeño receso en el que el velatorio ha estado cerrado para que sanitarios atendieran a la viuda, que se ha sentido indispuesta.

Esteban ha recordado que a Garaikoetxea le "tocó cubrir una etapa que fue especialmente difícil y brillante", para "poner las primeras piedras del Estatuto en circunstancias muy complicadas y haciendo frente a una oposición de gente de dentro y fuera de Euskadi que despreciaban el' conciertillo' y las vascongadas, que ahora suponen nuestro autogobierno".

Por su lado, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado que el exlehendakari Garaikoetxea fue quien, "de alguna manera, empujó" a su actual coalición. Asimismo, ha agradecido al PNV que apostara por un navarro como primer Lehendakari porque, tras el final del franquismo, el país quedó "dividido" en dos comunidades autónomas y fue un gesto de gran "valor simbólico de lo que hoy es Euskal Herria".

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha destacado que "fue el gran protagonista del autogobierno, y una figura que es el símbolo de una Euskadi que empezaba a nacer y construir un Estatuto de autonomía que nos ha traído hasta aquí". "Sin renunciar a sus ideas independentistas, supo construir una Euskadi en la que cabemos todos", ha valorado.

También la portavoz parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha resaltado que a Garaikoetxea "le toco construir los cimientos de la Comunidad Autónoma Vasca actual y puso en marcha sus principales instituciones". "Fue capaz de tener visión en un momento muy duro del terrorismo de ETA y el primó el valor del consenso y la palabra", ha añadido.

El secretario general de Podemos, Richar Vaquero, ha mostrado su "respeto" hacia una "figura fundamental de la democracia" que colocó las "primeras piedras" del autogobierno vasco y "servicios públicos como Osakidetza".

Tampoco han faltado a la cita consejeros de la época de Garaikoetxea como Ángel Larrañaga, Pedro Luis Uriarte y Pedro Miguel Echenique, quien ha señalado que "fueron años apasionantes". Gorka Knörr, quien fuera colaborador del exlehendakari ha acudido "muy emocionado", junto al secretario general de Junts, Jordi Turull.

De entre los ciudadanos anónimos que han querido mostrar sus respetos, al exlehendakari ha priorizado a las personas de edad ya avanzada, quienes vivieron "aquellos años convulsos en los que todo estaba por hacer", para resaltar que "fue un gran hombre". En contraposición, un adolescente ha presentado sus "respetos" en nombre de su 'amama', quien le "inculcó el euskera" y le dijo que "Garaikoetxea recuperó la lengua vasca hasta entonces reprimida entre las paredes de casa".

ÚLTIMO ADIÓS

Minutos antes de las 14.00 horas, los ertzainas han procedido a sacar el féretro de Garaikoetxea y la banda de txistularis le ha despedido de Ajuria Enea con la interpretación del 'Agur Jauna', y los ertzainas de gala en posición recta mirando al frente.

Un vehículo con distintivo ha abierto el paso de la comitiva, flanqueado por motoristas de la Ertzaintza para emprender su camino rumbo a Pamplona, ya que esta tarde, a las 17.00 horas, el cementerio de su ciudad de origen acogerá un acto en la intimidad de la familia. Posteriormente, a las 19.30 horas, se oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco Javier de la capital navarra.

El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial por su fallecimiento que terminarán a las 23.59 horas de este miércoles por la noche, momento hasta el que las banderas oficiales ondearán a media asta en homenaje al "arquitecto" de la autonomía vasca.