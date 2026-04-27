Cámara de Gipuzkoa y Diputación Foral inician en Marruecos una misión estratégica para impulsar la internacionalización - DFG

SAN SEBASTIÁN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cámara de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa han iniciado este lunes una misión estratégica en Marruecos que se desarrollará hasta el jueves. El viaje se centra en las regiones de Casablanca y Tánger-Kenitra, considerados dos de los principales motores económicos e industriales del país.

Ambas entidades han explicado que Marruecos se ha consolidado en los últimos años como un mercado "estratégico" en el norte de África, con un "fuerte crecimiento industrial y una posición geográfica clave como puente entre Europa y África".

Sectores como la automoción, la aeronáutica, las energías renovables, la logística o las infraestructuras presentan un especial interés y oportunidades de colaboración para el tejido empresarial de Gipuzkoa, tanto en términos de inversión como de cooperación industrial y desarrollo de negocio.

Las 20 empresas que participan en la misión son: Talleres Arreche, Silam, Ibarmia, Algeposa, Euskabea, Gurelan, Cauchopren, Likale, Elay, Echemar, Iraupen, Arina, Elmubas, Oilgear, Safeloc, Ulma Handling, Erlo, Jamai, Fagor Arrasate y Andrés Eizaguirre. Se trata de compañías de distintos sectores, con una presencia destacada de empresas del ámbito multisectorial y de la automoción, además de otras vinculadas a la siderurgia, la aeronáutica y la subcontratación industrial.

La delegación está integrada, por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por Unai Andueza, diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, y Amaia Arregi, directora general de Promoción Económica. Por parte de Cámara de Gipuzkoa participan su presidente, Mauricio Arregui, el director, Javier Zubia, así como Javier Ayala, Iñigo Usandizaga y Gorka Goikoetxea, del equipo de internacionalización.

Durante los próximos días la misión desarrollará una agenda de trabajo orientada a reforzar la presencia exterior de las empresas guipuzcoanas y a identificar nuevas oportunidades de colaboración y negocio.

Este lunes la actividad se centra en Casablanca con reuniones con principales agentes empresariales e institucionales del país, como la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), AMICA y la Cámara de España, además de encuentros con la Oficina Económica y Comercial.

El martes la misión se traslada a Tánger, donde se combinan visitas a grandes plantas industriales como Stellantis y Renault con reuniones con la Cámara de España en Tánger y el Centro Regional de Inversiones, reforzando el contacto directo con el tejido industrial de la zona.

El miércoles, de nuevo en Casablanca, la agenda se centra en sectores estratégicos de alto valor añadido, con visitas a la Asociación GIMAS del sector aeronáutico y espacial, así como a la planta de Irizar. El jueves la misión concluye con reuniones en Casablanca con despachos y empresas de referencia como Garrigues y Campezo.