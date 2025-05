Cámara vasca aprueba incrementar en 1.000 millones de euros la capacidad de endeudamiento del Gobierno Vasco

Los recursos se destinarán a la realización de inversiones financieras a través del Instituto Vasco de Finanzas

VITORIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la modificación de la ley de presupuestos presentada por el Gobierno autonómico para incrementar en 1.000 millones de euros su capacidad de endeudamiento. Los recursos obtenidos a través de este endeudamiento adicional se destinarán a la realización de inversiones financieras a través del Instituto Vasco de Finanzas.

PNV, EH Bildu y PSE han votado a favor, mientras que PP y Sumar se han abstenido, y Vox ha votado en contra. La modificación contempla la creación de un fondo estratégico de instrumentos y participaciones financieras --Indartuz--, "como dotación diferenciada" en los presupuestos del Instituto Vasco de Finanzas.

El destino de este fondo será la financiación de líneas de inversión para la transformación de la economía de Euskadi, "en particular aquellas que tengan impacto directo en el sector científico-tecnológico, empresarial e industrial".

En el pleno, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha defendido que esta ampliación del endeudamiento de 1.000 millones de euros permitirá a Euskadi tener "mayor margen para afrontar los proyectos de inversión y transformación del tejido económico, industrial y productivo".

Asimismo, ha puesto en valor que Euskadi cuenta "con capacidad y solvencia para disponer de este recurso adicional de endeudamiento" y ha detallado que "los fondos adicionales podrán implementarse durante los ejercicios 2025 y 2026, y estarán dirigidos a dotar al Instituto Vasco de Finanzas de los recursos necesarios para cumplir con las finalidades acordadas, dinamizar la industria, consolidar el arraigo empresarial y hacer de Euskadi un referente en infraestructuras del conocimiento y la energía".

"DESAFÍOS IMPREVISTOS"

"En este momento de alta volatilidad, la Alianza Financiera Vasca debe contar con capacidad para hacer frente a los desafíos imprevistos como las necesidades que pueden surgir a raíz de la política arancelaria de la Administración Trump. No podemos ignorar estos retos porque sus efectos pueden comprometer sectores clave de nuestra economía. Debemos articular todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para neutralizar su impacto", ha subrayado.

Según ha recordado, se está elaborando un plan de inversiones que "será la herramienta esencial para el desarrollo de las actuaciones de la Alianza Financiera Vasca, con el propósito de movilizar capital y fomentar la inversión". "Hoy más que nunca es tiempo de sumar, colaborar y mirar al futuro con ambición y determinación. En Euskadi contamos con la solvencia y los activos necesarios para convertir nuestro territorio en punta de lanza de la transformación industrial europea", ha asegurado.

En el debate, la parlamentaria del PNV Alaitz Zabala ha reconocido que "incrementar el endeudamiento le da respeto" al PNV, pero ha defendido que es "una herramienta que, utilizada con prudencia, puede ser fundamental para impulsar el desarrollo y garantizar el bienestar de la sociedad". "Debemos ser prudentes, pero no tenemos que tener miedo", ha insistido.

Zabala también ha pedido a EH Bildu que "centre el debate" porque lo que se ha aprobado "no tiene nada que ver" con su intervención sobre vivienda. "Hoy aprobaremos un endeudamiento de mil millones de euros para realizar inversiones financieras e invertir en el arraigo de nuestra industria, en proyectos de innovación, infraestructuras de energía y conocimiento. Hoy más que nunca debemos de remar todas y todos juntos", ha reclamado.

PROMOCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA

El parlamentario de EH Bildu Pello Otxandiano se ha felicitado porque la deuda "ha dejado de ser un tema tabú" y cree que "ahora lo que toca es hacer un uso inteligente y estratégico". Tras afirmar que "es lógico plantear que la deuda debe usarse para impulsar la industria", ha defendido la necesidad de destinarlo también a la promoción de vivienda pública. "Necesitamos un fondo para la promoción de vivienda pública", ha vuelto a reclamar al lehendakari.

Otxandiano ha afirmado que "en los próximos diez años se van a necesitar 60.000 viviendas para satisfacer el crecimiento de la población, de las que 40.000 viviendas serían de nueva construcción", por lo que considera necesario "activar las capacidades actuales", a través de la colaboración público-privada, para "acometer una promoción de vivienda pública que sea capaz de responder a la situación de emergencia habitacional" actual.

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha defendido la aprobación de este proyecto de ley, "por los objetivos que pretende, por el procedimiento y por la tramitación utilizados para lograr su aprobación cuanto antes". "Compartimos con el Gobierno la integración por ley de una disposición décimo novena para incrementar nuestra capacidad de endeudamiento con el fin de poder destinarlo a financiar inversiones vinculadas a la transformación económica y al ámbito tecnológico industrial de Euskadi", ha resaltado.

Asimismo, ha defendido que "solo unidos, solo desde el liderazgo político y económico y con unas políticas económicas alineadas en Euskadi, en España y en Europa, seremos más eficaces ante la guerra arancelaria desatada por Trump y ante los retos que se plantean" en la situación geopolítica actual.

"TRAEN UNA CARTA BLANCA"

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi ha criticado el procedimiento de tramitación utilizado que busca "cercenar la participación de la oposición", ya que quiere "la aprobación rápida" de "una carta blanca en la que piden mil millones de euros y no explican para qué los quieren, cómo se van a gestionar; no explican los criterios que van a usar para invertir en empresas, solo vaguedades". "Nos traen una carta blanca para intervenir a su antojo aquellas empresas de las que ustedes consideren oportuno y sin tener necesidad de dar explicaciones", ha insistido.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha criticado que "actualmente, por parte del Gobierno Vasco no hay garantía de que esos millones se utilicen de manera justa", por lo que ha rechazado dar "un cheque en blanco al Gobierno para que haga inversiones que no garanticen, como hasta ahora, ni el arraigo, ni el mantenimiento del empleo, ni la transición justa del modelo productivo de nuestro país". "Deuda sí pero no así", ha subrayado.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado el procedimiento usado que "pone de manifiesto las prisas del Gobierno para presentar cierto impulso ante la carencia de iniciativa política que ha manifestado hasta la fecha", y ha defendido que "un asunto de suma importancia como el impulso de la industria vasca no puede despacharse con un debate de mínimos".