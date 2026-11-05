CapCapital, oferente de Tubos Reunidos, plantea reducir plantillas un 20% y congelación salarial 5 años

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Green Industry Machines & Materials, S.L., del grupo CapCapital, uno de los oferentes de Tubos Reunidos, ha propuesto a los comités de empresa de la compañía una reducción de plantilla del 20% para las tres plantas de Trapagarán, Amurrio y Nanclares, así como una congelación salarial durante cinco años.

En declaraciones a Europa Press, fuentes sindicales han informado al término de las reuniones mantenidas este jueves en un céntrico hotel de Bilbao, que los interlocutores del oferente, que no pertenecían a la dirección ejecutiva, no han puesto sobre la mesa ningún documento "concreto".

Desde su punto de vista, la propuesta "no estaba muy trabajada" ya que, según han confirmado, "han hablado de hipótesis, de diversificación de mercados y de apertura a otros países como Portugal" pero, tal y como han explicado dichas fuentes sindicales, "nada consolidado".

Desde el comité han expresado su "preocupación" por la ausencia de un proyecto industrial" que es lo que se ha reclamado desde la parte social en todo momento a los posibles compradores ya que, aunque son conscientes de que es una primera reunión, "no se comprometen a nada en concreto", han lamentado.

Los encuentros para explicar los planes en caso de resultar adjudicatorio en el proceso de venta de la empresa han tenido lugar por separado, el primero de ellos a las nueve y media, con los representantes de los trabajadores de Trapagaran, y a las once y media con los de Amurrio. Finalmente, quedó suspendida la prevista con el comité de Nanclares de la Oca.

En esta primera reunión presencial, el grupo ha trasladado a los sindicatos las líneas generales del proyecto industrial que plantea para Tubos Reunidos, así como las necesidades operativas y laborales que considera relevantes para su viabilidad, aspecto donde han trasladado sus propuestas de congelación salarial por cinco años y la salida del 20% de la plantilla.

CapCapital es uno de los cinco posibles inversores seleccionados por la administración concursal para la siguiente fase del proceso de venta y es el primero que ha mantenido un encuentro con los comités de empresa para exponer sus planes.

Otro de los interesados es el grupo indio Welspun, que fue el primero que citó a los comités de empresa de Tubos Reunidos, en concreto para el día 26 de octubre, pero finalmente suspendió la reunión para analizar la situación en torno a la deuda con la SEPI (150 millones) y la intención de este organismo de que sea asumida por las unidades productivas que se adquieran en el proceso de venta de la compañía.

Esa deuda es uno de los obstáculos para ese proceso de venta y el propio Gobierno vasco ha advertido de que, si no hay una quita, los oferentes se retirarán y se abocará a Tubos Reunidos a su liquidación.

La SEPI se muestra dispuesta a flexibilizar el pago pero no a una quita y ha presentado un informe de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que concluye que sería ilegal, si bien desde el Ejecutivo autónomo y desde la propia Tubos Reunidos se insiste en que es una opinión preliminar y que no es vinculante.

Con la intención de intentar desatascar el proceso estaba prevista la semana pasada una reunión de SEPI con los cinco interesados pero no se llegó a celebrar y el Gobierno vasco anunció hace unos días que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) había comenzado a contactar con tres potenciales compradores de Tubos Reunidos con los que pretendía reunirse, por separado, para conocer sus planteamientos respecto al grupo industrial.