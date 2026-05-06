La capilla ardiente del exlehendakari Carlos Garaikoetxea queda instalada en Ajuria Enea

El lehendakari, Imanol Pradales, recibe el féretro de Carlos Garikoetxea junto a la familia del exlehendakari en Ajuria Enea - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La capilla ardiente con los restos mortales del exlehendakari Carlos Garaikoetxea ha quedado instalada, poco antes de las diez de la mañana de este miércoles, en el Palacio de Ajuria Enea, residencia habitual del Lehendakari. Por ella, pasarán ciudadanos, políticos y representantes instutucionales para dar su último adios al primer presidente del Gobierno vasco después de la transición, fallecido este pasado lunes a los 87 años.

A las 9.30 horas de la mañana, el Lehendakari, Imanol Pradales, ha salido al exterior del palacio para recibir a la familia de Garaikoetxea, su viuda, Rosario Mina, y sus tres hijos, Carlos, Iván y Mikel, a los que ha abrazado afectuosamente.

Posteriormente, todos ellos se han introducido en el interior de la residencia oficial del Lehendakari, donde aguardaban los consejeros y consejeras del Gobierno vasco, que han vuelvo a salir al exterior para recibir al coche fúnebre.

Alrededor de las 9.50 horas, ha hecho su entrada el vehículo con el féretro, cubierto por una ikurriña, que ha sido portado en hombros hasta el inicio de las escalinatas, donde aguardaban la familia y el Lehendakari. A un lado se han situado los integrantes del Gobierno Vasco.

Una banda de txistularis ha interpretado el himno de Euskadi "Eusko Abendaren Ereserkia", mientras los ertzainas han saludado el féretro como muestra de respeto. La viuda y los hijos del exlehendakari se han mostrado muy emocionados.

El féretro ha entrado en el salón principal, donde se ha instalado la capilla ardiente, por un pasillo realizado por consejeros y familares y dos hileras de ertzainas de gala que han flanqueado las escalinatas. A los pies del féretro se ha colocado un centro de flores y, al lado, una mesa con una makila (Bastón de mando). A las 10.15 horas se ha abierto oficialmente al público la capilla ardiente y se han comenzado a generar las primeras colas para acceder al salón

Los restos mortales de Garaikotexea permanecerán en Ajuria Enea hasta las 14.00 horas, y se prevé que por ella pasen a mostrar su respeto personalidades y ciudadanía, que podrán dar el último adiós al que fuera Lehendakari desde 1980 hasta 1985, al igual que el 10 de abril de 2024 ocurrió con José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno Vasco entre 1985 y 1999.

FUNERAL

Posteriormente, el féretro de Carlos Garaikoetxea será conducido al Cementerio de Pamplona, donde a las 17.00 horas se celebrará un acto en la intimidad de la familia. A las 19.30 horas, se oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco Javier de la capital navarra.

Además, el Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma Vasca, hasta las 23.59 horas de este miércoles, por la muerte de Carlos Garaikoetxea y las banderas oficiales ondean a media asta.