Coccopalmerio y Arrieta - DIÓCESIS DE VITORIA

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cardenal italiano Francesco Coccopalmerio y el obispo alavés Juan Ignacio Arrieta, ambos expertos en textos legislativos de la Santa Sede, disertarán en Vitoria-Gasteiz sobre la figura de la parroquia en el proceso sinodal en dos jornada académicas y pastorales, una para sacerdotes y otra abierta a todo el público.

En una nota, la Diócesis de Vitoria ha informado que se celebrará el próximo martes, 24 de noviembre, con dos sesiones --una a la mañana en el Seminario y otra por la tarde en el Aula San Pablo-- bajo el título 'Aspectos relevantes de la parroquia y la sinodalidad'.

Con esta iniciativa se quiere ofrecer un espacio de formación, reflexión y diálogo en torno a este momento de la historia de la iglesia con estas dos expertas y destacadas voces eclesiales.

El cardenal Coccopalmerio fue arzobispo y presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, organismo vaticano encargado de promover el conocimiento y la correcta aplicación del Derecho Canónico. Ademas, participó en el cónclave que eligió a Jorge Bergoglio como pontífice bajo el nombre de Francisco.

Creado cardenal por Benedicto XVI en 2012, ha desarrollado una intensa labor académica como profesor de Derecho Canónico y es autor de numerosas publicaciones. Su experiencia pastoral y jurídica le ha convertido en una voz destacada en cuestiones relacionadas con la organización eclesial, la comunión y la vida parroquial.

Por su parte, Juan Ignacio Arrieta es una figura especialmente vinculada a Vitoria, ciudad en la que nació en 1951. Ex alumno del colegio Corazonistas, es doctor en Derecho y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, ha desarrollado buena parte de su trayectoria académica en Roma y Venecia, donde fue profesor y decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.

En 2007 fue nombrado Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, responsabilidad que desempeñó hasta junio de este año, momento en el que fue nombrado miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica hasta 2031. Es autor de numerosas publicaciones especializadas y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito jurídico y organizativo de la Iglesia.

El programa se desarrollará en dos horarios y espacios diferentes. La primera sesión tendrá lugar, de 11.00 a 14.00 horas, en el Seminario de Vitoria, dirigida principalmente a sacerdotes y seminaristas. Por la tarde, de 19.00 a 21.00 horas, el encuentro será en el Aula San Pablo, en la sede del Obispado junto a la Catedral Nueva, con una convocatoria dirigida a todo el público en general y con entrada libre hasta completar aforo.