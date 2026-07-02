Caritas Bizkaia pide una respuesta "ágil" a los expedientes de regularización de personas migrantes en trámite

Archivo - Varias personas hacen cola en el Consulado General del Reino de Marruecos en Bilbao para obetener la regularización - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caritas Bizkaia ha pedido una respuesta "ágil" a los expedientes de regularización de personas migrantes actualmente en trámite y, en ese sentido, ha solicitado que se admita cualquier medio de prueba válida para acreditar la residencia y no solo el empadronamiento para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

En un comunicado, Caritas Bizkaia ha valorado de forma "positiva" que más de un millón de personas migrantes hayan tenido la oportunidad de solicitar una regularización extraordinaria de su situación administrativa entre el 16 de abril y el 30 de junio.

En este tiempo, la entidad ha ofrecido atención y asesoramiento a más de 1.000 personas con más de 2.500 respuestas. Asimismo, ha destinado más de 12.300 euros a ayudas económicas directas para facilitar la obtención de la documentación necesaria para la regularización. Toda esta ayuda se desplegó en 38 proyectos de la entidad desarrollados por todo el territorio histórico.

"Desde Caritas Bizkaia destacamos el esfuerzo realizado tanto por las personas migrantes como por los equipos de personas voluntarias y profesionales. La regularización extraordinaria no solo ha supuesto tramitar expedientes, sino ofrecer seguridad, acompañamiento y esperanza a personas que llevaban años viviendo en una situación de incertidumbre administrativa", ha destacado Iñigo Cortazar, trabajador social de la entidad.

En la etapa que se abre ahora, una vez finalizado el plazo legal otorgado para presentar expedientes, Caritas Bizkaia se ha sumado a la petición realizada al Gobierno por el conjunto de Caritas Confederal del Estado reclamando una respuesta "ágil a todas las solicitudes actualmente en trámite".

En ese sentido, Caritas solicita que se notifique cuanto antes a las personas migrantes la autorización provisional de residencia y trabajo, y que admita cualquier medio de prueba válido para acreditar el lugar de residencia, sin necesidad de tener que aportar un certificado de empadronamiento en el momento de solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

DIFICULTADES

Durante ese proceso de acompañamiento a las personas, Caritas Bizkaia, al igual que el resto de Caritas Confederal, ha detectado una serie de dificultades que obstaculizan el acceso a derechos a las personas migrantes mientras se resuelven sus expedientes. Entre ellos, destaca la concesión de la "autorización provisional de residencia y trabajo".

Caritas considera que esta figura, "pese a ser muy necesaria, corre el riesgo de ser poco efectiva porque comunicaciones de inicio de trámite, momento en el cual se otorgan estas autorizaciones provisionales, están tardando un tiempo excesivo en ser tramitadas y notificadas a las personas, generando incertidumbre e inquietud en las personas".

Caritas también detecta reticencias por parte de las personas empleadoras para contratar a personas que cuentan con una autorización provisional para trabajar, "fruto del desconocimiento de esta figura, su plazo de vigencia o validez".

La entidad reivindica que estas autorizaciones son "plenamente válidas para el alta en la seguridad social - aunque sean de carácter transitoria - y serán automáticamente convalidables por una autorización definitiva una vez la persona tenga una autorización definitiva dentro de algunas semanas".

A su vez, para los casos en los que una persona extranjera reciba una resolución definitiva de carácter denegatorio, es obligación de esta persona notificar a su empleador la finalización de su autorización para trabajar, ha señalado Caritas.

"Una vez finalizada la fase de registro de las solicitudes, en Caritas Bizkaia seguiremos acompañando a las personas migrantes durante la tramitación de sus expedientes, para garantizar el reconocimiento efectivo de su derecho a residir y trabajar", ha asegurado Susana Cuesta, coordinadora del servicio jurídico de la entidad y miembro del grupo jurídico de la Confederación de Caritas a nivel estatal.