Los Carnavales bilbaínos se celebrarán del 12 al 17 de febrero con cerca de 50 actividades para todos los públicos

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Carnavales bilbaínos se celebrarán del 12 al 17 de febrero, con cerca de 50 actividades dirigidas a todos los públicos, que llenarán de color y diversión las calles y plazas de la Villa, en un "ambiente popular y cercano", en el que Imanol Ituiño de Miguel y Mertxe Gil Vallejo encarnarán a los personajes más emblemáticos del Carnaval de Bilbao.

Representantes de la Comisión Mixta de Fiestas, encabezada por su presidenta y la Concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, Bilboko Konpartsak, Fekoor y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, han presentado la programación de los Carnavales 2026.

También han asistido Imanol Ituiño de Miguel y Mertxe Gil Vallejo, que este año se vestirán de Farolin y Zarambolas, tal y como se anunció el pasado 22 de enero.

Todos ellos han dado a conocer el programa festivo bilbaíno en una rueda de prensa celebrada en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, donde Itziar Urtasun ha destacado que el Carnaval de Bilbao se distingue por mostrar un carácter "identitario arraigado en el imaginario colectivo, donde el euskal folklorea, la música, el color y la diversión se dan la mano".

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en los Carnavales "con ganas y con muchas risas". "El Carnaval es la ocasión perfecta para celebrar lo que verdaderamente somos: una ciudad viva, abierta, inclusiva y respetuosa con todas las personas, en la que mostramos de manera clara nuestra tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión", ha añadido.

PROGRAMA DE LOS CARNAVALES 2026

La programación de los Carnavales de Bilbao 2026 contará con cerca de 50 actividades que llenarán de color, humor y ambiente festivo distintos espacios de la Villa, como la Gran Vía, el Casco Viejo, la Plaza del Arriaga, la Plaza Nueva, entre otros. Durante los seis días de celebración, la ciudad ofrecerá una amplia variedad de propuestas pensadas para públicos de todas las edades, consolidando el carácter "participativo, popular y cercano".

El viernes, 13 de febrero, por la mañana se celebrará el Desfile de los centros escolares, acompañado posteriormente de una chocolatada y un espectáculo infantil, que llenará las calles de color y diversión. Esa misma tarde se celebrará el juicio a Farolín y Zarambolas, uno de los actos más emblemáticos del programa.

No faltarán tampoco los Gigantes y Cabezudos, Gargantúa, talleres infantiles, los habituales espectáculos de la Banda Municipal de Música, que actuará el lunes 16, y de la Banda Municipal de Txistularis, que lo hará el martes 17, además de euskal dantzak, conciertos, bailes, fanfarrías y actividades de disfraces.

Las fiestas concluirán el martes 17 por la tarde con el tradicional entierro de la sardina, que pondrá el broche final al Carnaval y despedirá la edición de 2026 hasta el próximo año.

FAROLÍN Y ZARAMBOLAS

Los personajes de Farolín y Zarambolas estarán encarnados en esta edición por el mago e ilusionista Imanol Ituiño, que dará vida a Farolín, y por la titiritera y actriz Mertxe Gil, que asumirá el papel de Zarambolas.

Ambos han sido designados por la Comisión Mixta de Fiestas, en la que participan representantes del Ayuntamiento de Bilbao, Bilboko Konpartsak, Fekoor y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, y tendrán como misión llevar el entretenimiento, la cercanía y el espíritu festivo a los distintos actos del programa.

Uno de los momentos estelares de la pareja es la detención, juicio y escarnio público que será el viernes, 13 de febrero. El acto comenzará con la detención a las 18.15 horas en la plaza del Arriaga y seguirá con el juicio y escarnio a las 19.00 horas en la plaza Nueva.

Se trata del acto central que da origen a una iniciativa que surgió en 1984 para instituir en carnavales uno de los elementos más representativos de las carnestolendas tradicionales y rurales, donde se juzgaba y condenaba a los malos de cada año.

En el caso de la Villa, se optó por dar al tema un tratamiento txirene, evitando la ecuación bueno-malo y optando por un galardón en tono humorístico con el propósito de poner en solfa la dualidad de la personalidad arquetípica de los y las bilbainas.

La imagen que representará los Carnavales de Bilbao 2026 será el cartel "Bilbao colorido", obra de Miguel Perera Gómez, seleccionado como ganador del Concurso de Carteles de esta edición tras la votación ciudadana y la valoración del Jurado. El cartel será la imagen oficial de las fiestas y estará presente en la comunicación y promoción del Carnaval.