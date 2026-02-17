"Carne y arena", instalación inmersiva del cineasta Alejandro G. Iñárritu, inicia en Bilbao su gira internacional

Cartel de "Carne y arena" - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La experiencia inmersiva "Carne y Arena" del cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu iniciará en Bilbao su nueva gira internacional, entre los próximos 11 de marzo y 20 de junio en el Plató 5 de la sede de EITB.

Esta exposición llega a Bilbao de la mano del Ayuntamiento de Bilbao, el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Fundación Bancaria BBK y EITB, en el marco de una alianza público-privada que refuerza el compromiso institucional con los derechos humanos, la convivencia intercultural y la cohesión social.

"Carne y arena" se inscribe en un marco estratégico coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el III Plan Bilbao Ciudad Intercultural y el II Plan de diversidad social y cohesión social de la Diputación de Bizkaia, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.

EN LA SEDE BILBAINA DE EITB

El nuevo espacio Plató 5 de la sede de EITB en Bilbao acogerá desde el 11 de marzo hasta el 20 de junio de 2026 esta instalación de realidad virtual "Carne y arena" (Virtualmente Presente, Físicamente Invisible), creada por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu.

Por tanto, Bilbao será el punto de partida de una nueva gira internacional de esta experiencia inmersiva producida por Legendary, Emmerson Collective, Fundacione Prada Phi Studio y 90_20, que incorpora una actualización tecnológica desarrollada junto a Industrial Light & Magic para reforzar su potencia sensorial y su capacidad de acogida.

El proyecto contará con la participación activa del propio Alejandro G. Iñárritu en conferencias, diálogos públicos y encuentros con la ciudadanía, universidad e industria cinematográfica en torno a migración y convivencia, arte y tecnología.

DEBATES Y ESPACIOS DE REFLEXIÓN

Durante los tres meses de exhibición se articularán debates y espacios de reflexión coincidiendo con fechas "clave" como el Día Internacional contra la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día Mundial de la Diversidad Cultural (21 de mayo) y el Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio).

Entre las colaboraciones confirmadas destacan Metro Bilbao, que acogerá durante los meses de marzo y abril una exposición complementaria en las estaciones de Moyua y San Mamés; ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea (Red Vasca AntiRumores), que impulsará actividades de sensibilización y prevención del racismo y la xenofobia; Y Bilbao Bizkaia Film Comission, que coordinará encuentros profesionales y actividades con la industria audiovisual, incluyendo diálogos con creadoras y creadores y una masterclass universitaria.

Las entradas para poder vivir esta experiencia estarán a la venta en la web oficial de EITB a partir de este martes en www.eitb.eus/carneyarena

FESTIVAL DE CANNES

Estrenada en 2017 en el 70º Festival de Cannes -primer proyecto de realidad virtual presentado en la historia del certamen- y reconocida ese mismo año con un Oscar especial por la Academia de Hollywood como "una experiencia narrativa excepcional", "Carne y arena" propone "una travesía inmersiva que sitúa a la persona visitante en el centro de un fragmento del viaje de personas migrantes y refugiadas mexicanas y centroamericanas", según ha precisado el consistorio.

Durante seis minutos y medio de realidad virtual, en una experiencia total de aproximadamente 15 minutos, "las fronteras entre quien observa y quien protagoniza la historia se diluyen. El visitante no contempla la migración, la atraviesa. Camina sobre la arena, escucha, siente y experimenta en primera persona la fragilidad y la dignidad de quienes emprenden el camino del exilio".

En palabras de Alejandro G. Iñárritu, esta obra nace del deseo de "romper la dictadura del encuadre" y permitir una experiencia directa, "caminando en los pies del migrante, por debajo de su piel y dentro de su corazón".

MEMORIA MIGRATORIA

El propio Iñárritu ha subrayado la oportunidad de la instalación en Bilbao "en un contexto global donde el discurso del odio y la radicalización de la mirada hacia el otro se intensifican", y en ese sentido, "la tecnología y el arte, con una mirada humanista y exploración antropológica, pueden generar entendimiento, que no es sino otra forma de decir empatía. Libre de política e ideologías, Carne y Arena adquiere una relevancia aún mayor".

Para el director, es "innegable la dimensión simbólica de iniciar la gira en Euskadi". "Esa historia compartida entre Euskadi y México -tejida a través de vínculos familiares, culturales y políticos- crea un terreno fértil para que esta obra encuentre eco y pertenencia", ha afirmado.

El director ha recordado asimismo la solidaridad del pueblo mexicano con el exilio vasco tras la Guerra Civil Española y sus propios vínculos familiares con Euskadi, "estableciendo un puente emocional entre ambas comunidades".