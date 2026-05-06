La Casa de Cultura abre una nueva convocatoria para ampliar la oferta del programa Aulas +55 de Álava

VITORIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, a través del Servicio de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, ha abierto una nueva convocatoria para la presentación de propuestas de actividades dirigidas al programa Aulas +55.

Según ha informado la institución foral, el objetivo de esta convocatoria es seguir ampliando la bolsa de actividades del programa con nuevas propuestas que se sumen a las ya recogidas en las convocatorias de 2024 y 2025. Esta bolsa sirve de base para configurar la programación que se desarrolla cada curso tanto en Vitoria-Gasteiz como en el conjunto del Territorio Histórico de Álava y Treviño, en colaboración con cuadrillas y ayuntamientos.

Aulas +55 es un programa de actividades socioculturales dirigido a personas mayores de 55 años que busca fomentar un envejecimiento activo a través de la participación en la vida cultural, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

La convocatoria está abierta a personas particulares, profesionales autónomos, empresas y asociaciones, que podrán presentar sus propuestas entre el 6 y el 20 de mayo, conforme a los requisitos establecidos en las bases.

Las actividades podrán presentarse en tres categorías: cursos en Vitoria-Gasteiz, talleres prácticos en el territorio y conferencias, adaptándose a distintos formatos y duraciones.

Como novedad este año, el proceso de valoración incorporará criterios sociales, además de la calidad técnica de las propuestas. Así, el comité evaluador tendrá en cuenta aspectos como la experiencia formativa, la incorporación de la perspectiva de género, el uso del euskera y la difusión de valores como la tolerancia, la inclusión social y la diversidad cultural.

Las propuestas seleccionadas pasarán a formar parte de la bolsa de actividades, de la que se elegirán aquellas que integrarán la programación de cada periodo lectivo.