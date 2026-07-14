Casa de Juntas de Gernika acogerá el curso de verano de EHU "Bizkaia y sus libertades: 500 años del Fuero reformado"

Ana Otadui, Itziar Alkorta Idiakez. Imanol Merino e Idoia Otaegui Aizpurúa presentan el curso de verano de la EHU que se celebrará en la Casa de Juntas de Gernila en septiembre - MARIELI OVIEDO

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Juntas de Gernika será la sede, los días 3 y 4 de septiembre, del curso de verano de la Universidad del País Vasco (EHU) "Bizkaia y sus libertades: 500 años del Fuero reformado". El curso, que forma parte de los actos conmemorativos de V Centenario del Fuero Nuevo, culminará con un concierto de cuerda junto al Árbol de Gernika para celebrar el bicentenario del inicio de las obras de la Casa de Juntas, adaptando el concierto que ofreció Pablo Sarasate en 1894 en defensa de las libertades y como tributo a la simbología del roble.

Esta formación académica, que cuenta con el impulso de las Juntas Generales de Bizkaia y la colaboración de Iura Vasconiae, pretende conmemorar el quinto centenario de la aprobación del Fuero Nuevo o Reformado de 1526, uno de los textos jurídicos más decisivos en la construcción de la identidad del territorio.

El curso ha sido presentado esta mañana en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia, en Bilbao, en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de Cámara vizcaína, Ana Otadui, de Itziar Alkorta Idiakez e Imanol Merino Malillos, en calidad de codirectores del curso, y de la directora de los Cursos de Verano de la EHU, Idoia Otaegui Aizpurúa.

La iniciativa se enmarca en los actos que están organizando este año las Juntas Generales de Bizkaia y la Diputación foral para conmemorar el V Centenario de la aprobación del Fuero Nuevo.

Según han explicado en la presentación, el objetivo principal del encuentro es "acercar a la ciudadanía el significado histórico, jurídico y político del Fuero Nuevo o Reformado como fundamento de las libertades vizcaínas".

Durante las dos jornadas, especialistas de reconocido prestigio analizarán principios como la hidalguía universal, la organización comunitaria y los sistemas de representación en perspectiva comparada con otros modelos europeos.

Uno de los hitos del programa será la presentación de los "Commentaria ad veram intelligentiam legum fori de Vizcaya" (1725), un comentario jurídico recientemente descubierto que arroja luz sobre la aplicación y enseñanza del Fuero Reformado en el siglo XVIII. Esta sesión será moderada por José Luis Aurtenetxe, exletrado mayor de las Juntas Generales de Bizkaia, y contará con la participación de los expertos Jon Arrieta e Imanol Merino.

Además de las sesiones teóricas, con ponencias de Gregorio Monreal Zia, del Ararteko, Mikel Mancisidor, y del profesor de Historia Medieval Iñaki Bazán Díaz, el alumnado y las personas asistentes podrán vivir una experiencia directa con el patrimonio foral a través de una exposición conmemorativa y una visita guiada a la propia Casa de Juntas, de la mano de María Rosa Ayerbe Iribar y Alberto Santana Ezkerra.

Parte de la exposición sobre los 500 años del Fuero Nuevo, que se encuentra en la Biblioteca foral, se trasladará a la Biblioteca de la Casa de Juntas de Gernika.

El programa también abordará aspectos técnicos, con la presencia de una docena de expertos y expertas en un total de cuatro mesas redondas, para descifrar asuntos como la participación política en la Bizkaia antigua, las garantías procesales, la fiscalidad o el comercio, entre otras cuestiones.

CONCIERTO POR EL BICENTENARIO DE LA CASA DE JUNTAS

El Curso de Verano finalizará con el concierto "Bajo el roble", creado "ad hoc" para conmemorar que hace 200 años se inició la construcción de la Casa de Juntas de Gernika.

Interpretado por el cuarteto de cuerda Alara de ESAS (Emakume Sortzaile eta Artisten Sarea), pretende ser una adaptación del concierto que Pablo Sarasate ofreció en agosto de 1894 junto al Árbol de Gernika en defensa de las libertades y como tributo a su simbolismo y significación.