Casi 602.000 vascos se han vacunado en la campaña de la gripe 2025-2026, un 10,5% más que en la edición anterior

Archivo - Una mujer recibe la vacuna de la gripe - OSAKIDETZA - Archivo

VITORIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi 602.000 personas se han vacunado en Euskadi en la campaña de la gripe 2025-2026, lo que supone un 10,5% más que en la campaña del año pasado, lo que ha contribuido a que las hospitalizaciones por este virus se hayan reducido un 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado, en una rueda de prensa en Agurain-Salvatierra (Álava), los resultados de la campaña de vacunación de la gripe 2025-2026.

La campaña concluye con 601.681 personas vacunadas, un 10,5% más que el año pasado (57.216 dosis más), y una reducción del 10% en hospitalizaciones, incluso con un mayor número de casos detectados.

Se trata de la cifra más alta de dosis administradas nunca en la historia de Osakidetza -el anterior récord se estableció en 2020, año de inicio de la pandemia, con 595.084 personas vacunadas-.

El consejero ha atribuido estos resultados a factores como el inicio adelantado de la vacunación (desde el 27 de octubre, abierta a toda la población). Además, el 70% de las vacunas fueron administradas en las cuatro primeras semanas de la campaña.

Otro de los motivos de estos buenos resultados es la instalación de un punto de vacunación sin cita previa en La Casilla (Bilbao), en el que el 41% de las personas se vacunaron por primera vez, lo que permitió una mayor protección en Navidad, que se tradujo en una disminución de la transmisión y complicaciones graves.

ATENCIÓN REFORZADA

En este sentido, Osakidetza ha confirmado que extenderá este modelo a todas las capitales vascas en la próxima campaña, con nuevos puntos de vacunación sin cita previa y atención reforzada, y se valorará su instalación en otros núcleos grandes de población.

En total, se ha vacunado a 601.681 personas ( un 10,5% más que el año pasado). Las hospitalizaciones han caído un 10% y la cobertura de las personas mayores de 65 años ha sido el 65%. La Cobertura infantil ha sido del 44,2%, y la de las embarazadas, del 56,4%.

Desde el inicio de la temporada se han declarado más de 2.500 casos hospitalizados con gripe confirmada, de los que 78 cumplían criterios de gravedad. Por su parte, la red de Atención Primaria de Osakidetza ha atendido más de 12.100 casos por síndrome gripal. La mayor demanda se contabilizó en la primera semana de diciembre, coincidiendo con el incremento de la activad gripal.

El Departamento de Salud y Osakidetza han valorado la planificación de los recursos necesarios, y la implicación y profesionalidad del personal sanitario, que han permitido hacer frente a la gripe con normalidad en los centros de salud y hospitales del Sistema Público de Salud.

En el caso de los hospitales, el Plan de Contingencia de Osakidetza ha permitido adecuar durante toda la campaña los recursos a las necesidades y a la situación, con la habilitación de hasta 240 extra en periodos de máxima incidencia.

ATENCIÓN PRIMARIA

En la Atención Primaria, por su parte, los centros de salud han incorporado a médicos/as internos residentes como refuerzo desde el 17 de diciembre y todo el mes de enero, con el fin de agilizar la respuesta en los momentos de mayor carga asistencia, y los Puntos de Atención Continuada (PAC) han estado al 100% de su rendimiento, y en el 98,5% de los turnos se ha garantizado la presencia de personal facultativo médico.

"Gracias a la labor de planificación podemos afirmar que hemos hecho frente a la epidemia con normalidad, con trabajo y con profesionalidad", ha señalado el consejero.

Martínez ha agradecido la implicación del personal sanitario y administrativo y ha confirmado que Euskadi mantendrá y ampliará la estrategia de vacunación temprana y de fácil acceso en 2026.