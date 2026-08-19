CCOO colaborará con el Ayuntamiento de Bilbao contra agresiones machistas, racistas y LGTBIfóbicas en fiestas

Archivo - Recinto festivo de Aste Nagusia - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO colaborará con el Ayuntamiento de Bilbao en la estrategia contra las agresiones machistas, racistas y LGTBIfóbicas durante Aste Nagusia, a través del Centro de Información a Trabajadoras y Trabajadores Extranjeros (CITE), en el que ofrecerá asesoramiento jurídico a las víctimas de discriminación durante las fiestas.

La central ha dado a conocer, en un comunicado, que el CITE de CCOO, integrado en la Red Eraberean, colaborará con el Consistorio en esta labor contra agresiones machistas, racistas y LGTBIfóbicas en la Semana Grande bilnaína.

El protocolo de actuación del Consistorio frente a agresiones en Aste Nagusia 2026 se integra en la campaña municipal de prevención y sensibilización ante estas agresiones en fiestas, y coordina la atención integral a víctimas.

La estrategia cuenta con la colaboración de entidades especializadas como la Red Eraberean, por la igualdad de trato y no discriminación. El CITE de CCOO asesora habitualmente contra la discriminación y en cuestiones relativas a su situación legal, además de trabajar la sensibilización en esta materia.

En el último proceso extraordinario de regularización, este servicio realizó más de 1.100 asesoramientos presenciales y tramitó alrededor de 300 expedientes de regularización.

Desde CITE y CCOO han señalado que estas actividades "reflejan su compromiso con la mejora de las condiciones de vida de toda la clase trabajadora, con independencia de su momento vital o laboral y de su origen".

La Red Eraberean, impulsada por el Gobierno Vasco, lucha contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género. La integran el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, junto a diversas organizaciones sociales del ámbito de la inmigración, el pueblo gitano y los colectivos LGTBI.

Su misión es velar por la igualdad de trato y la no discriminación en las políticas públicas y en la sociedad civil de Euskadi. Forman parte de la red: En Álava: Aldarte, ZEHAR Errefuxiatuekin y Cruz Roja; en Bizkaia: CITE-CCOO Bizkaia, Errespetuz, Kale Dor Kayiko, Nevipen, Anitzak, AMUGE y Bizigay, y en Gipuzkoa: AGIFUGI, Gehitu y SOS Racismo.

Eraberean ofrece un servicio de atención especializada a posibles víctimas de discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación o identidad sexual e identidad de género, así como a quienes conozcan situaciones de este tipo. La atención puede realizarse de forma presencial, telefónica o por correo electrónico.