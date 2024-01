CCOO destaca que persisten en Loiu los problemas con maletas y retrasos de dos horas de media por la huelga de handling

No descarta nuevas movilizaciones si Iberia no atiende sus peticiones y cifra en once las cancelaciones programadas en el último día de paro



BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La última jornada de huelga del servicio de handling de Iberia ha vuelto a provocar nuevos problemas con las maletas de los pasajeros en el aeropuerto de Loiu, retrasos de dos horas de media y once cancelaciones de vuelos ya programadas.

El responsable de CCOO Ivan Baranda ha mostrado su satisfacción por el seguimiento de la huelga, convocada por este sindicato, UGT, USO y el Comité Intercentros, que ha cifrado en un 95 o 100%, a pesar de los servicios mínimos establecidos por la empresa "de casi un 90%".

Según ha apuntado, la gran mayoría de los vuelos salen sin maletas, se están produciendo retrasos de alrededor de dos horas de media y están cancelados seis vuelos de Iberia en la ruta Bilbao-Madrid, tres de Vueling (uno Londres y dos a Barcelona) y dos de Lufthansa (Munich y Frankfurt). Se trata de cancelaciones ya programadas, si bien el representante sindical no descarta otras suspensiones de vuelos por los retrasos.

Baranda cree que el aeropuerto de Loiu, junto con el de Barcelona, ha sido de los más afectados, pero, si se tiene en cuenta el tamaño y volumen de usuarios, sería en el que "con más diferencia ha habido más problemática tanto con retrasos como con equipajes perdidos".

Según ha precisado, en Loiu, Iberia hace el 70 u 80% del aeropuerto, por lo que "se nota mucho más que en otros aeropuertos".

El portavoz de CCOO ha indicado que es "incalculable" el número de maletas que se han podido ver afectadas y ha añadido que los datos de la empresa "no son reales". Según ha manifestado, todavía hay maletas que "no se sabe cuándo van a llegar a destino y a los pasajeros". Ha asegurado que aproximadamente el 90% de los vuelos que atiende el servicio de handling de Iberia ha salido sin maletas a bordo. "Pueden ser miles de maletas", han agregado.

El representante sindical ha señalado que no creen que Iberia haya recibido "muy bien" estas movilizaciones porque ha salido "muy perjudicada y ha indicado que están intentando que la empresa se reúna con los sindicatos para "poder retomar conversaciones en las que se enderece la situación".

Según ha manifestado, lo que les están proponiendo, a día de hoy, "no les vale", y no descartan en un futuro volver a realizar este tipo de acciones e incluso "huelgas más agresivas". "Las medidas se verán a lo largo de cómo vaya la negociación y no descartamos que las medidas puedan ser un poco más fuertes", ha agregado.

El responsable sindical ha rechazado el planteamiento de Iberia que les propone que sean subrogados 4.400 trabajadores en todo el Estado (300 en Euskadi) y "no quiere otra opción". "Quieren que nos vayamos a otras empresas perdiendo un poder adquisitivo y unos derechos que tenemos asegurados en nuestro convenio mientras que el de sector es mucho más bajo y van a empeorar no solo las condiciones de los trabajadores de Iberia sino del resto del sector", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que el sindicato está analizando posibles medidas legales contra la decisión de Iberia de contratar un servicio para transportar por carretera las maletas desde Loiu a Madrid porque se puede estar "suplantando a un huelguista".

La huelga está provocando problemas entre los pasajeros que, según han apuntado, en algunos casos llevaban más de una hora para facturar y que, en vista de lo que ha ocurrido en los últimos días, han venido preparados "con lo básico en el equipaje de mano" y, en algunos casos, optando por no facturar.

No obstante, los usuarios también apuntaban que los trabajadores "tienen que luchar" por sus derechos y que hay que respetar el derecho a huelga.

Por su parte, Iberia ha emitido una nota a primera hora en la que precisaba que el seguimiento entre los trabajadores sin carta de servicios mínimos era a las siete y media de la mañana del 19% de media, con una puntualidad del 88%.

Tras indicar que el grupo Iberia ha programado 509 vuelos, ha precisado que los problemas con centenares de equipajes han ido en aumento en las últimas horas en tres de los veintinueve aeropuertos en los que Iberia presta servicio de handling, fundamentalmente en Barcelona, Bilbao y Gran Canaria.

Según ha señalado, la compañía, que transportará más de 140.000 maletas del Grupo Iberia en los cuatro días de huelga, va a seguir trabajando "con intensidad para que las maletas afectadas que no han podido ser cargadas en los aviones lleguen cuanto antes a sus destinos y a sus propietarios".

Iberia ha precisado que, igual que en los días anteriores, los equipajes se transportarán en los primeros vuelos disponibles o por carretera con el fin de causar "los menores perjuicios posibles a los pasajeros".

Por su parte, desde Vueling han recordado que se habían ofrecido alternativas a sus pasajeros y más del 95% de ellos las habían aceptado y el problema "más complicado" está siendo, en este momento, el tema de las maletas, que, según han indicado fuentes de la empresa a Europa Press, depende de su proveedor externo que es el que está en huelga.

Según han añadido, están informando a los pasajeros, tanto en los vuelos como por email, sobre las instrucciones a seguir en el caso de que no dispongan de sus maletas.

Asimismo, han precisado que, si surgen nuevos problemas con algún vuelo que tiene que ser cancelado, ofrecen alternativas, tanto en otro vuelo, -con alojamiento si es preciso- o por carretera.