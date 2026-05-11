CCOO exige más vigilancia de salud en Montorretas para que "haya menos enfermedades profesionales ocultas como comunes"

BILBAO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha exigido tanto al personal médico de Osakidetza como a los servicios de prevención ajenos que lleven a cabo un uso "mucho más generalizado" de las pruebas de vigilancia de la salud en la empresa de procesamiento de metales Montorretas, de Durango (Bizkaia), para que "haya menos enfermedades profesionales ocultas como comunes".

Según ha informado el sindicato en un comunicado, Osalan recibió a mediados de abril "la que sería al menos la primera comunicación de sospecha de enfermedad profesional por exposición al arsénico de un trabajador de la empresa Montorretas de Durango".

Dicha comunicación, ha afirmado CCOO, fue realizada por el servicio de prevención ajeno que realizó las pruebas de vigilancia de la salud a la plantilla de la empresa, que indicó igualmente a la compañía que no se debe ocupar un puesto con riesgo de arsénico hasta que haya una normalización en los valores biológicos.

La exposición al arsénico y sus compuestos figura en el Anexo I del Real Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, en el apartado de las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, ha recordado el sindicato.

Por otra parte, ha afirmado que antes "las comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional no superaban los 500 casos al año", lo que motivó una denuncia pública del sindicato y que trasladase al consejo general de Osalan esta problemática en 2019.

"Se solicitó en aquel momento un mayor control, a través de actas de infracción y sanciones por parte de Osalan hacia los servicios de prevención que no comunicasen los casos de sospecha de enfermedad profesional", ha añadido.

En 2024, último año del que se dispone de datos, las comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional han subido a 1.132 casos, "pero CCOO continúa valorando este dato como irrisorio dado el tamaño de la población trabajadora de Euskadi", ha criticado el sindicato.