CCOO firma el convenio en las Confiterías de Gipuzkoa, con "salarios blindados, menos jornada y derechos sociales"

Archivo - CCOO firma el convenio de confiterías de Gipuzkoa. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha firmado el convenio en las Confiterías de Gipuzkoa, con "salarios blindados, menos jornada y derechos sociales de vanguardia".

En un comunicado, CCOO ha informado de que ha alcanzado un acuerdo para el Convenio Colectivo de Confiterías de Gipuzkoa (2024-2026), "garantizando que el personal del sector no asuma la carga de la inflación, ni dé un solo paso atrás en sus condiciones laborales".

La central sindical ha destacado que "los logros centrales de este texto son el fruto directo de la negociación colectiva como herramienta imprescindible para la defensa de los intereses de clase".

Según ha detallado, en el acuerdo "se aseguran incrementos salariales reales ligados al IPC para no perder capacidad de compra", y se "aplicará una subida del 3,1% en 2024, del 3% en 2025 (superando el IPC con una mejora del 0,2%) y del 2,9% en 2026".

Además, se avanza en "la reducción de la jornada laboral, consolidando una bajada de cinco horas para 2026, fijando el límite en 1.726 horas anuales" y se "actualizan los permisos al nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero blindando las mejoras históricas que ya habíamos conquistado en el convenio".

También "se suprime la clasificación profesional obsoleta y se optimiza el abono del Plus de Transporte", ha apuntado. Desde CCOO han añadido que se han incorporado al texto "protocolos obligatorios contra el acoso sexual, así como medidas específicas contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género (LGTBI)".

A su juicio, este acuerdo supone "una victoria de las trabajadoras y trabajadores del sector" y demuestra que "la organización sindical es la única garantía para dignificar nuestras vidas".