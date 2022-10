CCOO, LAB y UGT mantienen los tres días de huelga del Metal de Bizkaia tras fracasar la última mesa del convenio

ELA convoca huelga para las mismas jornadas, pero se desmarca de las movilizaciones y convoca una manifestación para el jueves en Erandio

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO, LAB y UGT mantienen los tres días de huelga del Metal de Bizkaia, convocados para este jueves y viernes, así como para el 2 de noviembre, tras fracasar la última mesa del convenio.

Por ello, el próximo día 27 los trabajadores se concentrarán antes del amanecer en la puerta de las empresas, y al mediodía se manifestarán por las calles de Durango, el viernes lo harán en Barakaldo y el 2 de noviembre en Bilbao.

En un comunicado, los tres sindicatos han reprochado a FVEM su "incapacidad" para llevar a la mesa una propuesta acorde a las reivindicaciones del sector.

Según han explicado, la última reunión de la mesa negociadora del convenio del Metal de Bizkaia ha finalizado "de la peor manera posible".

"Si bien en la anterior reunión se solicitó a FVEM una propuesta que garantizara el poder adquisitivo de las personas y retirara los aspectos regresivos, esta ha traído a la mesa una propuesta que matiza la anterior, pero que no se acerca a los objetivos de la mayoría sindical", ha indicado.

En este sentido, han apuntado que para salarios, la patronal ofrece una propuesta salarial que "sigue sin garantizar el poder adquisitivo de las personas".

"A cambio, sigue con su pretensión de recortar la garantía mínima, aumentar la flexibilidad y cuestionar los complementos de incapacidad temporal", han reprochado.

Con el objetivo de desbloquear la negociación, los tres sindicatos han registrado una nueva propuesta, que ha sido rechazada por FVEM "sin más consideraciones", han lamentado.

ELA

Por su parte, el sindicato ELA ha llamado también a secundar huelga en el Metal de Bizkaia para este jueves y viernes, así como para el 2 de noviembre, pero se desmarcará de las movilizaciones del resto de sindicatos, convocando una manifestación en Erandio, el día 27, a partir de las once y media de la mañana. "Parar la producción e inundar las calles será clave para conseguir un convenio que reparta justamente la riqueza", ha subrayado.

En un comunicado, ELA ha indicado que los contenidos propuestos por FVEM en la mesa negociadora de hoy han sido "muy insuficientes", ya que ha planteado subidas salariales que están "muy lejos" de garantizar el IPC en cada año de vigencia, y muy alejados también de los que ELA planteó el pasado 19 de octubre.

"No se garantizan incrementos de IPC para todos, no hay avances en la reducción de jornada, ni en subrogación, no se controlan ETTs, no se evita el arbitraje obligatorio en el Metal de Bizkaia, no hay avances en los planes de igualdad...", ha resumido.