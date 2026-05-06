CCOO plantea a FVEM dar un paso más en la negociación del convenio del Metal Bizkaia porque "o negociación o conflicto"

Concentración de CCOO Euskadi durante la mesa negociadora del convenio de Metal de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La responsable de acción sindical de Industria de CCOO Euskadi, Marta Ayala, ha asegurado que los retrocesos y las propuestas "rídiculas" que ha planteado hasta ahora FVEM en las cinco reuniones de la mesa del convenio del Metal de Bizkaia han llevado al sindicato a plantearse "dar un paso más" puesto que "o negociación o conflicto".

Ayala ha trasladado este mensaje durante la concentración que delegados y trabajadores del sindicato han realizado, tras una pancarta donde se leía "Negoziazioa ala borroka-Negociación o lucha", como demostración de fuerza y para "dar un toque de atención" ante la celebración de la sexta mesa negociadora para renovar el convenio, convocada este miércoles en la sede del CRL en Bilbao.

Tras asegurar que son ya "muchas reuniones y muchos meses, que va pasando el tiempo y que, como no hay cambios van a tener que buscar otro sistema de negociar", el sindicato ha decidido convocar estas concentraciones de protesta durante las mesas negociadoras.

La representante sindical ha explicado, en declaraciones a los medios, que CCOO Euskadi se concentrará porque así lo han decidido en asambleas sus delegados y afiliados ante la evidencia de que "como la mesa no se mueve, está inmovilizada y la patronal solo plantea retrocesos", ésta es una forma de demostrar a FVEM "la fuerza que tenemos y lo que queremos".

Ayala ha recordado que en la anterior reunión mantenida el 13 de abril, la plataforma sindical ya preguntó a FVEM si iban a traer alguna propuesta nueva pero se ha llegado a este sexto encuentro en la misma situación, porque "no se salen de la propuesta de retrocesos que traían".

De hecho, ha subrayado, en aquel encuentro "ya hicieron hincapié en varios puntos de la plataforma sindical que para ellos eran insalvables, cuando, para nosotros, sus planteamientos son solo en clave de retrocesos".

Tal y como ha señalado Ayala, a las anteriores reuniones FVEM ha acudido "con una plataforma ridícula donde los salarios no están ni siquiera vinculados al IPC" y proponen un procedimiento de preavisos relacionado con su queja sobre el absentismo "como forma de limitarlo mediante un modelo de preavisos necesario en caso de enfermedad o permisos a solicitar".

Ante esta postura, desde CCOO Euskadi se muestran ya "partidarios de dar un paso más", a la vista de "cómo fueron las anteriores negociaciones de los convenios. Por ello, y ya que, ha subrayado, "en la mesa no se hace nada y no traen ningún avance, pues o negociación o conflicto".

Preguntada por si, en caso de que esta sexta reunión concluyera sin avances, la representante de CCOO ha asegurado que, aunque cada sindicato acude con una plataforma propia, sus propuestas son similares y se estudiará la forma de acordar posturas.

La representante de CCOO Euskadi ha confiado en que este miércoles, la patronal realmente se ponga a negociar las propuestas sindicales que, en el caso de Comisiones, pasa por vincular los salarios vinculados al IPC y abordar aspectos como la subrogación, los protocolos de calor en temas de salud laboral, medidas LGTBI o avanzar en una comisión de igualdad, coas que, "a priori, no tienen coste, pero que ni siquiera ponen encima de la mesa", ha lamentado.