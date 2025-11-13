CCOO traslada a Torres su apuesta por un salario mínimo de convenio y ve "riesgo" para la cohesión social en la vía ILP

Reunión del vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, con una delegación de CCOO Euskadi, encabezada por su secretario general, Santi Martínez, en Vitoria - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha trasladado este jueves al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, su apuesta por establecer en Euskadi un salario mínimo de convenio, mientras que ve "riesgos" en la vía de la ILP para que el País Vasco fije su propio SMI porque se podría "poner en cuestión" el papel del Salario Mínimo Interprofesional como "instrumento de cohesión social si se fragmenta por comunidades o sectores".

Mikel Torres ha iniciado este jueves, con representantes de CCOO de Euskadi, la ronda de contactos con los agentes sociales y empresariales, con la que, según ha informado el Departamento en un comunicado, pretenden "reforzar el diálogo, impulsar la colaboración institucional y avanzar en la concertación social". Además de CCOO, este jueves se reunirá con UGT y el lunes continuará las reuniones bilaterales con ELA, LAB y Confebask.

La reunión con CCOO Euskadi se ha celebrado en la sede del Gobierno Vasco, en Vitoria-Gasteiz. Al encuentro, también han asistido el viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui.

Por parte de CCOO, han acudido su secretario general en Euskadi, Santi Martínez, su secretario de Organización, Administración, Finanzas y Coordinación Federativa, Francisco Osuna, la secretaria de las Mujeres y Empleo, Estibaliz Montero, y el secretario de Acción Sociopolítica y Comunicación, Iñigo Garduño.

En la reunión han abordado distintos temas de actualidad sociolaboral que, según ha informado CCOO, afectan directamente a las personas trabajadoras de Euskadi.

SALARIO MÍNIMO DE CONVENIO

Santi Martínez ha explicado que uno de los asuntos centrales ha sido el debate sobre el salario mínimo vasco, tratado también este jueves en el Parlamento Vasco, donde se ha rechazado tramitar la ILP impulsada por ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, que planteaba modificar la legislación estatal para facultar a las comunidades autónomas a establecer un Salario Mínimo Interprofesional "aplicable en su territorio", de forma que se abriera la puerta a que Euskadi pudiera constituir un SMI "propio".

Ante este planteamiento, CCOO ha defendido que la opción "más sólida y viable" para garantizar "certidumbre" a la clase trabajadora es la creación de un salario mínimo de convenio, acordado a través de un acuerdo interprofesional de materia concreta entre sindicatos y patronales.

Según el sindicato, esta vía podría aplicarse de forma inmediata y beneficiaría a cerca del 95% de las personas trabajadoras cubiertas por convenio, siendo además compatible con la subida estatal del SMI, acordada en el diálogo social.

"Esta es la propuesta que genera más estabilidad y que puede contar con un respaldo sindical amplio y plural. Si Confebask y los sindicatos promotores de la ILP quisieran, mañana mismo podríamos tener un salario mínimo vasco efectivo", ha subrayado Santi Martínez.

En este sentido, ha reclamado a Confebask "una actitud más responsable y coherente" con el "importante volumen de recursos públicos que reciben muchas de las empresas asociadas".

En opinión del sindicato, es momento de que la patronal "asuma su papel en la negociación y deje de bloquear un acuerdo que mejoraría de forma directa la situación salarial de miles de trabajadores".

El sindicato también ha advertido de los "riesgos" de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por ELA y LAB, al depender de un doble trámite parlamentario que podría "poner en cuestión" el papel del SMI como "instrumento de cohesión social si se fragmenta por comunidades o sectores".

Asismismo, en la reunión, CCOO de Euskadi ha trasladado su preocupación por la falta de una participación sindical "efectiva" en la elaboración de las políticas públicas.

En este sentido, Santi Martínez ha trasladado a Torres que en algunos ámbitos del Gobierno Vasco "no existe una verdadera cultura de diálogo social", y que se priorizan "pactos de aval político o social" antes que un trabajo conjunto con los agentes sindicales".