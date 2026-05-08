CCOO en Tubos Reunidos pide a la mayoría sindical "que desconvoque la huelga o deje de hablar en nombre de la plantilla"

Concentración de trabajadores de Tubos Reunidos - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Tubos Reunidos pide a la mayoría sindical "que desconvoque la huelga indefinida convocada en la planta de Amurrio (Álava) o deje de hablar en nombre de los trabajadores". La central sindical ha advertido a ELA, LAB y ESK de que "la plantilla ha decidido" y ya "no hay excusas, para manipular ni retorcer lo evidente".

En un comunicado, CCOO ha defendido que en la asamblea celebrada este pasado jueves por una cuarta parte de los trabajadores, pese a la negativa de la mayoría del comité a convocarla, "la plantilla ha hablado" y el resultado "ha sido rotundo" porque 232 de los 234 asistentes votaron por desconvocar la huelga indefinida.

En su opinión, "ya no hay espacio para excusas, ni para manipular, ni para retorcer lo evidente" porque "la plantilla ha decidido". En este punto se ha dirigido a ELA, LAB y ESK si "van a respetar la voluntad de la plantilla o van a volver a demostrar que solo aceptan la democracia cuando el resultado les favorece".

"Porque cuando hablan de 'derecho a decidir', parece que solo lo defienden si decide lo que ellos quieren. Cuando no, la asamblea no vale, el voto no cuenta y la voluntad de la gente se intenta desacreditar", ha manifestado.

"DEMOCRACIA OBRERA"

CCOO ha advertido de que "eso no es democracia obrera" sino "querer mandar sobre la plantilla". En su opinión, "la cuestión ya no es qué piensa la gente" y "eso ya se sabe".

"La cuestión es si ELA, LAB y ESK van a acatar una decisión clara y democrática o si van a confirmar, una vez más, que anteponen sus siglas a la plantilla", ha dicho.

CCOO ha asegurado, "sin rodeos" que "si la plantilla vota, se respeta y si la plantilla decide, se acata". Además, se ha mostrado convencido de que, en la situación actual de concurso, la huelga "no tiene ninguna utilidad y va a generar un perjuicio mayor".

Por ello, ha pedido a la mayoría sindical la desconvocatoria de la huelga "a la mayor brevedad posible". En caso de "no estar dispuesto a hacerlo", ha exigido "que deje de hablar en nombre de los trabajadores y trabajadoras".