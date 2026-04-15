CCOO, UGT y CSPA advierten a Santano de medidas legales si materializa los acuerdos para "la cogestión aeroportuaria"

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSPA (Confederación de sindicatos profesionales aéreos) han remitido una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en la que le reclaman que no se materialicen los acuerdos de "cogestión aeroportuaria" alcanzados con el Gobierno Vasco o se verán obligados a adoptar "cuantas medidas sindicales, legales e institucionales sean necesarias".

Tras asegurar que el modelo de red única de Aena "no es negociable", ha advertido de que "fragmentarlo" mediante acuerdos bilaterales con gobiernos autonómicos, conlleva consecuencias "irreversibles" en los "derechos laborales, de seguridad operacional y vertebración territorial".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, CCOO, UGT y CSPA, en representación de los trabajadores en el Grupo Aena y únicas organizaciones firmantes del II Convenio Colectivo, se dirigen a Santano para manifestar su "más enérgica oposición ante los recientes acuerdos en materia de cogestión aeroportuaria alcanzados con el Gobierno Vasco", que incluyen la creación del Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado para los aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, así como "negociaciones con la Generalitat de Catalunya en una dirección similar" que se encuentran "en curso" en estos momentos.

Para estos sindicatos, "el modelo de red única de Aena no es una opción de gestión entre otras: es la columna vertebral del sistema de transporte aéreo español y un activo estratégico de interés nacional". Según ha destacado, "durante décadas ha garantizado la cohesión territorial, la igualdad de acceso a la movilidad aérea para todos los ciudadanos y un marco unitario de relaciones laborales que ha permitido la paz social en un sector crítico".

"Fragmentar este modelo, por vía de acuerdos bilaterales con gobiernos autonómicos, no es modernización, es desmembración. Y sus consecuencias sobre los derechos laborales, la seguridad operacional y la vertebración del territorio serán irreversibles", advierten.

En todo caso, aseguran que quieren ser "inequívocos" en el sentido de que "no reclaman ser consultados en este proceso", sino que "no se produzca". A su juicio, el modelo de red única de Aena "no es negociable en su esencia, y ningún acuerdo bilateral con ninguna administración autonómica, por legítima que sea su autonomía en otros ámbitos, puede alterar un modelo que pertenece al conjunto de la ciudadanía española y que afecta directamente a las condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores".

"Si el Gobierno persiste en avanzar en acuerdos de esta naturaleza, las organizaciones firmantes nos veremos en la obligación de activar cuantas medidas sindicales, legales e institucionales resulten necesarias para defender los derechos de las personas trabajadoras y la integridad de la red aeroportuaria pública", advierten en su misiva.

CCOO, UGT y CSPA aseguran que son "conscientes del alcance de lo que ello implica" y, por ello, prefieren "trasladarlo con anticipación antes de que la situación lo haga inevitable".

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Estos sindicatos recuerdan que, en base al II Convenio Colectivo, son "interlocutores necesarios en todo aquello que afecte al modelo de organización del trabajo, a las condiciones laborales o a la propia estructura de la red", y solicitan que se les informe del alcance de los acuerdos suscritos con el Gobierno Vasco respecto de la gestión de los aeropuertos de Euskadi.

En consecuencia, exigen que se les comunique, "con carácter previo y suficiente, cualquier acuerdo o negociación en curso que afecte al modelo de gestión de la red aeroportuaria". "No lo hacemos como paso previo a una negociación que no nos corresponde validar y ante la que ya hemos indicado cuál es nuestra posición al respecto, que no estamos de acuerdo. Lo hacemos porque tenemos el derecho y el deber de conocer las decisiones que afectan a las personas trabajadoras que representamos", ha remarcado.

Las centrales sindicales precisan que quedan a la espera de "una respuesta inmediata" del secretario de Estado "acorde con la relevancia y trascendencia de los asuntos planteados".

Precisamente, este miércoles, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha defendido el mantenimiento del modelo aeroportuario en red en España, ha mostrado la disposición del Gobierno a reforzar la coordinación con Canarias en la gestión de sus aeropuertos, aunque ha recordado que esta competencia corresponde constitucionalmente al Estado.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Puente ha reconocido la singularidad territorial del archipiélago y ha asegurado que el Ejecutivo está "absolutamente abierto" a mejorar las fórmulas de diálogo y coordinación con las comunidades autónomas en materia de gestión aeroportuaria.