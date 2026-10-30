El CEA abre la convocatoria para solicitar el uso de parcelas municipales en las Huertas de Urarte, en Vitoria

Huertas en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales (CEA) de Vitoria-Gasteiz ha abierto el plazo para solicitar el uso de una parcela municipal en las Huertas de Urarte, ubicadas en el Parque del Zadorra del Anillo Verde, en el barrio vitoriano de Abetxuko.

Este equipamiento municipal destinado a la horticultura ecológica se puso en marcha en el año 2007 para dar respuesta a la creciente demanda de parcelas de cultivo por parte de la ciudadanía vitoriana.

"A lo largo de su trayectoria, hemos otorgado más de mil autorizaciones para el uso de parcelas. En esta convocatoria ofertaremos el acceso a 50 huertas que podrán usarse por un máximo de cuatro años", ha anunciado el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez.

Entre los requisitos para acceder a los huertos está ser mayor de edad, figurar en el padrón municipal de habitantes y no haber tenido una autorización de uso de una parcela municipal en los dos años anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria.

"Animamos a los vitorianos a participar en el sorteo para poder cultivar su propio huerto en el Anillo Verde. Es una oportunidad única de desarrollar la horticultura ecológica sin moverse de la capital alavesa, pudiendo, además, consumir productos sanos y sostenibles", ha apuntado Rodríguez.

Quien quiera acceder al uso de una de estas parcelas podrá realizar su solicitud hasta el 30 de noviembre. Para ello, deberá presentar una solicitud en las Oficinas Técnicas municipales de San Martín, en las Oficinas municipales de Atención Ciudadana o por Internet, a través de la web municipal, www.vitoria-gasteiz.org.

FOMENTAR LA CONTRATACIÓN

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha ampliado en 28.000 euros el convenio para fomentar la generación de empleo en la distribución y producción de productos ecológicos agrarios en el municipio, para un total de 103.000 euros.

En rueda de prensa, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha circunscrito la ampliación monetaria para atender las nueve solicitudes que cumplen los requisitos de la convocatoria, con el fin de "favorecer la contratación de personas desempleadas" e "impulsar el desarrollo de empresas vinculadas a la producción y distribución de productos ecológicos" en la ciudad.