Cebek dice tener "claro" que la sede de Ayesa Digital debe estar en Bizkaia porque "se ha apostado desde Bizkaia"

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha afirmado que tiene "claro" que la sede de Ayesa Digital debe estar en Bizkaia porque "se ha apostado desde Bizkaia".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Buces se ha posicionado de esta forma ante la decisión de Kutxa Fundazioa de no participar en el consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank -a través de Indar-, y Teknei que el pasado 31 de diciembre formalizó la adquisición de Ayesa Digital, uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas integrada en la antigua Ibermatica, por 480 millones de euros.

Según ha asegurado, la sede de Ayesa Digital "se tendría que venir a Bizkaia". "Para mi está cristalino. Se ha apostado desde Bizkaia, tienes la opción de venir a Bizkaia, blanco y en botella, leche", ha mantenido.

Sobre los beneficios que tendría tener la sede en Bizkaia, Guillermo Buces ha dicho que "las haciendas lo agradecerán también". "A mí me gustaría personalmente que estuviera en Bizkaia. Estoy seguro de que algún beneficio más habrá para Bizkaia que si está en Gipuzkoa o si está en otro territorio", ha añadido.

También ha reconocido que si se le pregunta por este asunto a la presidenta de Adegi, Isabel Busto, "seguro que ella prefiere que se quede en Gipuzkoa, pero también es normal".