Cebek y Euskaltel Fundazioa impulsan un ciclo de jornadas para acelerar la digitalización de las pymes de Bizkaia

Albert Soro y Nerea Enbeita en las jornadas impusadas por Cebek y Euskaltel Fundazioa - CEBEK

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cebek, en colaboración con Euskaltel Fundazioa y Bizkaia Euskaltel Digital Center, ha puesto en marcha un nuevo ciclo de jornadas formativas orientado a impulsar la digitalización de las pymes y pequeñas empresas de Bizkaia, con el objetivo de reforzar su competitividad en un entorno económico cada vez más tecnológico y cambiante.

El programa ha arrancado con una primera sesión centrada en la Automatización Inteligente de Procesos en la Empresa, una herramienta clave para optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Durante la apertura, Albert Soro, responsable de Emprendimiento y Transformación Digital de Cebek, ha destacado la necesidad de que las empresas avancen hacia modelos "más ágiles y adaptativos". "La capacidad de anticiparse al cambio y adoptar de forma temprana tecnologías disruptivas se ha convertido en una ventaja estratégica tanto para las empresas como para el propio territorio", ha dicho.

Por su parte, Nerea Enbeita, en representación de Euskaltel Fundazioa, ha puesto en valor el alcance del programa formativo señalando que "estas jornadas permitirán a las empresas acercarse de forma práctica a ámbitos clave como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la explotación del dato o el 5G, tecnologías que ya están marcando la diferencia en la competitividad empresarial".

El ciclo de jornadas está diseñado con un enfoque práctico y accesible, especialmente dirigido a pymes que buscan dar pasos concretos en su proceso de transformación digital, independientemente de su punto de partida. A lo largo de las próximas sesiones se abordarán diferentes herramientas y tendencias tecnológicas con aplicación directa en la gestión empresarial.

Con esta iniciativa, Cebek y Euskaltel Fundazioa refuerzan su apuesta conjunta por "acompañar al tejido empresarial de Bizkaia en su adaptación a los nuevos retos económicos, facilitando el acceso a conocimiento especializado y promoviendo la incorporación de tecnologías que contribuyan a un crecimiento más sólido y sostenible".