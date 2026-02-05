Cegasa espera alcanzar una facturación de 50 millones de euros este año con la apertura de una nueva planta en Vitoria

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cegasa Energía ha puesto en marcha una nueva planta en Júndiz (Vitoria-Gasteiz) que permitirá a la compañía alcanzar una facturación de 50 millones de euros en 2026.

La empresa estima un incremento de ventas del 120% para este ejercicio, dado que esta nueva instalación se convertirá en el eje central de su crecimiento, según ha informado la propia Cegasa en un comunicado.

Con la puesta en marcha de estas instalaciones, Cegasa espera reforzar su capacidad para dar respuesta a la creciente demanda del mercado de almacenamiento energético a gran escala.

La planta está especializada en fabricación de baterías de almacenamiento de energía a gran escala. Con el objetivo de atender a este crecimiento, Cegasa Energía prevé que, a cierre de 2026, el equipo se incrementará en más de un 20% respecto a la estructura actual.

La nueva planta, de 2.800 m2, se suma a las instalaciones de 7.000 m2 que la compañía ocupa actualmente en el Parque Tecnológico de Miñano. Se trata de una planta diseñada para albergar la tecnología BESS (Battery Energy Storage Systems) más avanzada del mercado.

Esta capacidad permite la fabricación de módulos de alta capacidad energética con refrigeración líquida, una solución orientada al crecimiento del mercado nacional de grandes plantas de almacenamiento.