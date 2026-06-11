La celebración del aniversario de Iberdrola obligará a cortes al tránsito peatonal y de tráfico este viernes en Bilbao

Cortes de tráfico - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración este viernes del aniversario de Iberdrola en Bilbao conllevará diversas afecciones a la movilidad, especialmente en el entorno de Abandoibarra, la Torre Iberdrola y los principales accesos a la zona, que se traducirán en cortes al tránsito peatonal, al tráfico y la ocupación de aparcamientos.

Según ha detallado el consistorio bilbaíno en un comunicado, las restricciones al tráfico se desarrollarán en diferentes franjas horarias a lo largo de la jornada.

Entre las 00.00 y las 04.00 horas del día 12, viernes, permanecerán cortadas al tráfico Avenida Abandoibarra, los puentes de Deusto y La Salve, la calle Ramón Rubial y la pasarela Pedro Arrupe. Posteriormente, entre las 16.00 y las 23.59 horas, se restringirá la circulación en Avenida Abandoibarra, en el tramo comprendido entre Lehendakari Leizaola y Sagrado Corazón, así como en Paseo Anselmo Clavé.

Las principales afecciones tendrán lugar entre las 20.00 y las 23.59 horas, cuando permanecerán cerradas Avenida Abandoibarra en toda su extensión, Avenida de las Universidades, los puentes de Deusto y La Salve -incluido el tránsito peatonal en este último-, Avenida Mazarredo desde Alameda Recalde, Plaza Euskadi, Ramón Rubial, Lehendakari Leizaola y la pasarela Pedro Arrupe, ha explicado.

Asimismo, los garajes y aparcamientos situados en las calles afectadas por los cortes quedarán temporalmente sin acceso ni salida mientras permanezcan vigentes las restricciones.

Respecto al aparcamiento, se procederá a la supresión temporal de plazas de estacionamiento en Avenida Abandoibarra, Avenida de las Universidades -junto al puente de La Salve-, Gran Vía a la altura del número 73, Alameda Mazarredo desde Plaza Euskadi hasta Alameda Rekalde y Paseo Anselmo Clavé, donde las restricciones se mantendrán hasta el 16 de junio. Las zonas afectadas se señalizarán con anterioridad.

Además, varias de las líneas de Bilbobus que circulan por la zona verán modificado su recorrido habitual, por lo que se recomienda comprobar la información a través de las redes sociales, paneles informativos, marquesinas, aplicación móvil o en el teléfono 010.

El Ayuntamiento ha recordado que los horarios y ámbitos de los cortes podrán modificarse en función de las necesidades organizativas y de seguridad derivadas de la afluencia de público, y recomienda planificar con antelación los desplazamientos, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado en la zona afectada y optar por el transporte público para acceder al entorno del evento.