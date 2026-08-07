Celedón y Edurne Txiki protagonistas del cuarto día de fiestas de La Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Celedón Txiki y Edurne Txiki serán los protagonistas del cuarto día de fiestas de Vitoria-Gasteiz, que participarán en la ofrenda floral en la iglesia de San Miguel, en la tradicional 'Bajada' y el paseíllo que recorrerá la capital alavesa.

La jornada comenzará tras una madrugada llena de música, con la ofrenda floral de los niños vitorianos en el día de San Miguel para celebrar el día del Celedón txiki y Edurne, que este año estarán encarnados por Ekai González y Haizea Lauzurika.

Este día dedicado a los más pequeños estará marcado por juegos infantiles que comenzarán a las 11.30 horas y acabarán a las 14.30 horas en la Plaza de los Celedones de Oro.

Además, a las 11.00 horas tendrá lugar la tradicional Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Sotas que iniciará su recorrido desde la calle de San Prudencio y continuará a las 13.00 horas en la Plaza de la Virgen Blanca, en el kiosko del parque de la Florida, en Becerro de Bengoa y en San Antonio.

BAJADA DE CELEDÓN TXIKI Y EDURNE

Los niños también podrán disfrutar del Gargantúa, que estará en el Parque Arriaga por la mañana de 13.00 a 14.00 horas y en los jardines del Obispo Ramón Fernández de Pierola por la tarde de 18.30 a 20.00 horas.

Otra de las actividades destacadas para niños hasta 14 años será el espacio 'Arriaga Abentura', que contará con cuatro zonas para niños de diferentes edades, en las que podrán disfrutar de juegos, hinchables, rocódromo, toboganes y actividades de escalada.

A las 12.00 horas comenzará el pasacalles en San Prudencio, al mismo tiempo que en la Plaza de la Virgen Blanca tendrá lugar la bajada de Celedón Txiki y Edurne para celebrar el día de los niños de las Fiestas de la Virgen Blanca.

Al igual que en la bajada del Celedón, los muñecos bajarán y después Edurne y Celedón Txiki saludarán a la multitud, encarnados por una niña y un niño pertenecientes a dos cuadrillas. Por la tarde volverán a ser los protagonistas en la fiesta de los 'Txikis' desde las 18.45 hasta las 20.15 horas.

Una hora después, la Banda Municipal ofrecerá un concierto en el Parque de la Florida y en honor a los más pequeños intercalará su repertorio con melodías de dibujos animados. Además, en la plaza del Machete el público podrá disfrutar de una sesión de 'bertsos' en la plaza del Machete con los bertsolaris Eli Zaldua, Peru Abarrategi, Maddi Ane Txoperena y Beñat Gaztelumendi.

MÚSICA, HUMOR Y FUEGOS ARTIFICALES

Por la tarde uno de los actos más destacados será a las 17.00 horas con el paseíllo de Cuadrillas de Blusas y Neskas de la capital alavesa en la que participarán Celedón Txiki y Edurne, que empezará desde la calle Fueros (esquina Olaguibel)y seguirá por las calles Ortiz de Zárate, Florida y Dato hasta calle Postas.

A las 19.30 horas, Jon Plazaola presentará en el parque del Prado su monologo 'Aaaita', donde hablará de lo que le ha aportado la paternidad, y en la Plaza de Santa María el grupo Moonshine Wagon ofrecerá un concierto a las 19.45 horas.

Por la noche destacarán el espectáculo de fuegos artificiales que se realizará desde el recinto ferial de Mendizabala a las 23.00 horas y los conciertos a medianoche de Neomak en la Plaza de los Fueros y de Sedientos de Cumbia en las Txosnas.