Celedón hace un llamamiento a vivir las fiestas de la Virgen Blanca libres de agresiones machistas - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Celedón hace un llamamiento a vivir las fiestas de la Virgen Blanca libres de agresiones machistas porque "no vamos a aceptar ninguna agresión machista y si hay alguna Vitoria-Gasteiz responderá a la agresión".

La alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, ha entregado esta mañana el paraguas y la bota de vino a Celedón, Iñaki Kerejazu, que encarnará al personaje por tercer año consecutivo.

El encuentro ha tenido lugar en la plaza de la Virgen Blanca, donde ya está instalado el cable que une la torre de San Miguel con la calle Postas y, por el que bajará el Celedón el próximo martes a las seis de la tarde dando el pistoletazo de salida a las celebraciones.

Kejerazu ha hecho un llamamiento a disfrutar de las fiestas "con muchas ganas con mucho cariño cuidándonos entre todos", y ha recordado que la capital alavesa no va a aceptar agresiones machistas "y si hay alguna Vitoria-Gasteiz responderá a la agresión".

SÍMBOLO DE LOS VITORIANOS

Asimismo, ha reconocido que ya tiene "mariposas en el estómago" y está deseando que empiecen las fiestas para cruzar la plaza. "Ya está viniendo desde Zalduondo nuestro querido Celedón", ha asegurado.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado a Celedón como "el símbolo más querido entre todos vitorianos", y ha afirmado que ve a Kerejazu "con las mismas ganas, la misma energía y hay que sumarle además ya la experiencia de estos tres años".

Además ha reconocido la "extraordinaria valía, fuerza" para recorrer la plaza durante estos próximos días. Al igual que Kejerazu, Etxebarria ha pedido vivir las fiestas "en convivencia, con paz, con alegría y desde luego con muchísimo respeto y, por supuesto, sin agresiones machistas".